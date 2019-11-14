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Выборы 2020. Избирательный порог должен остаться на уровне 9% - эксперт

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Перед выборами политики начали дискуссию о снижении избирательного порога до 5% или даже до 3%. Однако, такие изменения влекут риски для всей системы госуправления. Почему 9%-ый избирательный порог на выборах в Жогорку Кенеш необходимо испытать хотя бы на одних выборах, рассказал доктор политических и юридических наук Азиз Канатбек.

- Я находился как в позиции организатора выборов, когда был членом ЦИК, так и подающего документы для участия в выборах. Но, сейчас я буду говорить с точки зрения ученого, изучающего эти вопросы: я выступаю за 9% порог. Мы говорим, что мы парламентская республика, по крайней мере стремимся ею стать. При такой форме правления главное - это партийное строительство. Парламент в нашей стране должен быть сильным и первым во всем. В отличие от президента и от исполнительной власти. Пока у нас есть лишь опыт создания множества мелких партий и мы хорошо знаем минус такой системы - неустойчивое правительство. Так или иначе фракциям, входящим в коалицию большинства приходится учитывать условия друг друга при формировании правительства. Если оставить высокий избирательный порог, победу на выборах может одержать только одна партия, то есть взять 65 мандатов, но это не означает, что в парламенте не будет сильной оппозиции. Партии могут объединяться, - говорит Азиз Канатбек.

В пример он приводит Турцию, где партиям, чтобы пройти в парламент необходимо набрать не менее 10% голосов. Это заставляет более мелкие, оппозиционные партии объединяться и идти на выборы альянсом. В конечном итоге такая модель повышает качество депутатского корпуса.

- Если затронуть интересы избирателей, то им при такой системе тоже проще. Они будут целенаправленно выбирать ту партию, которой доверят в течение следующих пяти лет делать политику в стране, - продолжает Азиз Канатбек.

Он уверен, что сегодня активно выступают за снижение порога политики, которые преследуют личные интересы на предстоящих выборах.

- Это вопрос обычной корысти. Лидерам нужно, чтобы их партия прошла в Парламент, и чем ниже избирательный порог тем проще это сделать. Пусть будет 2%, они будут согласны, - говорит Азиз Канатбек.

Он отметил, что при низком избирательном пороге существует риск, что в Парламент пройдут мелкие региональные и даже районные партии, которые эффективно работают у себя в районе, но ничего не смогут сделать в масштабах республики.

- На республиканском уровне 9% - это правильно, по крайней мере, на сегодняшний день. Раз мы стремимся стать парламентской страной, когда сильный парламент и номинальный президент - нужно устанавливать высокий порог. Это моя позиция как ученого, и как человека, который занимался выборами, - заключил Азиз Канатбек.

Отметим, в Жогорку Кенеше инициирован законопроект о снижении избирательного порога с 9% до 5%. Сторонники поправок считают, что при нынешнем пороге, в Жогорку Кенеш смогут попасть лишь партии, обладающие большими финансовыми ресурсами и страна получит олигархический созыв. Однако, это лишь теории. На практике 9%-ый порог ни разу не был использован. На выборах 2015 года был установлен порог в 7%, тогда его преодолели 6 партий.


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URL: https://www.vb.kg/383220
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Канатбек Азиз
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Комментарии
Адилет
14.11.2019, 14:00

он прав, нужно оставить 9% порог

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Карина
14.11.2019, 15:03

На практике 9%-ый порог ни разу не был использован. Значить нам стоить практиковать. Я как гражданин поддержываю 9 % , я не хочу у нас парлементте сидели как Кайрат Кыргыз и Чыпалак баатыр. 

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Миртилек
14.11.2019, 15:04

Уверен это позволит пройти в парламент достойнейших, которые реально могут помочь народу. Так что я поддерживаю инициативу 9 %

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Кашкалдак
14.11.2019, 15:18

Партию- то как понимать? Партия? Партия товаров. Партия новых кед и бутс. Кед и бутс... Кед и бутс.. Партия оружия. Партия геологов. Партия копателей.. Партия - это группы людей. Просто групп людей.То есть, опять же те же лица, те же рожи, те же сопли!.. Вот в чем вопрос - проблема-то!

Если ты хочешь качество, то, пожалуйста:  Две палаты в ЖК - это то же самое, что ДВЕ партии прошли в ЖК! То есть, делать 15% порог для 2 партий, либо делать парламент, состоящий из Двух Палат (Сенат и Народные представители), то результат будет тот же! Но при 2 Палатах качество будет больше! Потому-что эти люди "принципиально" уже разделены друг от  друга "решеткой"Ю не могут переливаться из одной толпы в другую, и в итоге - все будут принципиально друг другу оппозицировать! Будет состязание, что важнее всего в парламентах!

А если как сейчас оставить ту же партийную систему, то члены-одиночки, депутаты-проститутки и депутаты=голубые как Масалиев, А. Жапаров и ряд других, то они опять будут друг другу продаваться, подставлять зад и бубуд только перебежчиками! То есть, фактического разделения (состязательности) - НЕ БУДЕТ! А раз нет состязательности, но есть, в итоге, толповый "ЧГОВОР", то и дальше будет продолжаться этот Дурдом в здании парламента!

Так что, дружок, очнись, опустись на землю, успокойся!

Асан, спасибо за свое мнение. Спасибо...

Но это мнение пусть останется при себе. ПРи тебе! Опять спасибо! 

До свидания!

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боб
14.11.2019, 15:21

он прав, нынешние политики уже боятся что не смогут набрать даже 5 процентов

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Марат
14.11.2019, 16:00

Этот человек - никто и зовут его никак. Скачет с места на место и поэтому обозвал себя экспертом. Народ сам решит какой порог ему установить для прохождения в ЖК.

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