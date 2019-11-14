Выборы 2020. Избирательный порог должен остаться на уровне 9% - эксперт

Перед выборами политики начали дискуссию о снижении избирательного порога до 5% или даже до 3%. Однако, такие изменения влекут риски для всей системы госуправления. Почему 9%-ый избирательный порог на выборах в Жогорку Кенеш необходимо испытать хотя бы на одних выборах, рассказал доктор политических и юридических наук Азиз Канатбек.

- Я находился как в позиции организатора выборов, когда был членом ЦИК, так и подающего документы для участия в выборах. Но, сейчас я буду говорить с точки зрения ученого, изучающего эти вопросы: я выступаю за 9% порог. Мы говорим, что мы парламентская республика, по крайней мере стремимся ею стать. При такой форме правления главное - это партийное строительство. Парламент в нашей стране должен быть сильным и первым во всем. В отличие от президента и от исполнительной власти. Пока у нас есть лишь опыт создания множества мелких партий и мы хорошо знаем минус такой системы - неустойчивое правительство. Так или иначе фракциям, входящим в коалицию большинства приходится учитывать условия друг друга при формировании правительства. Если оставить высокий избирательный порог, победу на выборах может одержать только одна партия, то есть взять 65 мандатов, но это не означает, что в парламенте не будет сильной оппозиции. Партии могут объединяться, - говорит Азиз Канатбек.

В пример он приводит Турцию, где партиям, чтобы пройти в парламент необходимо набрать не менее 10% голосов. Это заставляет более мелкие, оппозиционные партии объединяться и идти на выборы альянсом. В конечном итоге такая модель повышает качество депутатского корпуса.

- Если затронуть интересы избирателей, то им при такой системе тоже проще. Они будут целенаправленно выбирать ту партию, которой доверят в течение следующих пяти лет делать политику в стране, - продолжает Азиз Канатбек.

Он уверен, что сегодня активно выступают за снижение порога политики, которые преследуют личные интересы на предстоящих выборах.

- Это вопрос обычной корысти. Лидерам нужно, чтобы их партия прошла в Парламент, и чем ниже избирательный порог тем проще это сделать. Пусть будет 2%, они будут согласны, - говорит Азиз Канатбек.

Он отметил, что при низком избирательном пороге существует риск, что в Парламент пройдут мелкие региональные и даже районные партии, которые эффективно работают у себя в районе, но ничего не смогут сделать в масштабах республики.

- На республиканском уровне 9% - это правильно, по крайней мере, на сегодняшний день. Раз мы стремимся стать парламентской страной, когда сильный парламент и номинальный президент - нужно устанавливать высокий порог. Это моя позиция как ученого, и как человека, который занимался выборами, - заключил Азиз Канатбек.

Отметим, в Жогорку Кенеше инициирован законопроект о снижении избирательного порога с 9% до 5%. Сторонники поправок считают, что при нынешнем пороге, в Жогорку Кенеш смогут попасть лишь партии, обладающие большими финансовыми ресурсами и страна получит олигархический созыв. Однако, это лишь теории. На практике 9%-ый порог ни разу не был использован. На выборах 2015 года был установлен порог в 7%, тогда его преодолели 6 партий.