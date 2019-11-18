Снег и заморозки! МЧС распространил штормовое предупреждение

МЧС Кыргызстана предупреждает о понижении температуры воздуха с 20 ноября и возможных осадках на всей территории республики.

По данным ведомства, с 20 ноября, а также с 21 по 24 ноября возможны дождь, переходящий в снег, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду. В горных и предгорных районах ожидается снегопад.

С 21 ноября ожидается значительное понижение температуры на всей территории республики.

В Чуйской, Таласской долинах ночью -6…-11, днем -2…-7;

В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -5…-10, днем 0…-5, в предгорных районах ночью -8…-13, днем -4…-9;

В Иссык-Кульской котловине ночью -7…-12°, днем 0…-5;

Восток Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской областей ночью -10…-15, днем -1…-6, в горных районах ночью -12…-17, днем -5…-10, в высокогорных районах ночью -20…-25, днем -10…-15.

В связи с погодными условиями, МЧС Кыргызстана предупреждает водителей, выезжающих в эти дни на высокогорные дороги, соблюдать правила предосторожности: Следить за прогнозом погоды, установить на автомобиль зимние шины, иметь при себе аптечку, лопатки и соблюдать при движении на горных дорогах дистанцию в 500 метров.