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Из России в Кыргызстан вернули партии фруктов и овощей

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Новосибирской области за период с 11 по 17 ноября остановлен ввоз в РФ различных фруктов и овощей из Кыргызстана. Вся эта растительная продукция была остановлена на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" на российско-казахской границе по разным причинам.

Так, 400 килограммов яблок, хурмы, тыквы, моркови, редьки лица, сопровождавшие грузы, везли без сертификатов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции. А еще 17 килограммов хурмы транспортировалось с частичным отсутствием либо без маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере или реэкспортере.

По информации Россельхознадзора, все партии этой продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом для реализации в Новосибирске, Красноярске, Томске, Москве и Чите. Но в соответствии с требованиями карантинного законодательства РФ попытки ввоза ее были пресечены. Грузы возвращены отправителям в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/383409
Теги:
граница, продовольствие, Россия, Кыргызстан
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