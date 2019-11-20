В Узгене суд отпустил члена ОПГ, объявленного в розыск за убийство

Оперативники межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД совместно со следователями Следственной службы МВД (г.Ош) разоблачили преступную группу вымогателей, которые под угрозой физической расправой выбивали у местных жителей несуществующие долги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ноябре текущего года в органы внутренних дел поступило заявление о вымогательстве неизвестными лицами. Злоумышленники избили, и под угрозой физической расправы отобрали у жителя Араванского района Ошской области автомашину марки Мерседес-Бенц.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по признакам преступления предусмотренного ст.203 ч.2 (Вымогательство с применением насилия) УК Кыргызской Республики.

В ходе досудебного расследования была установлена личность одного из подозреваемых в вымогательстве - ранее неоднократно судимого жителя Узгенского района Ошской области.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МРУ СКМ МВД по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан и водворен в ИВС Ош гражданин Д.А. 1982 года рождения. По данным МРУ СКМ задержанный состоит на оперативном учете МВД КР как член одной из ОПГ.

Кроме того, выяснилось, что этот же гражданин в начале марта был задержан за грабеж, совершенный в январе на территории Узгенского района. Нападавшие действовали по той же схеме: угрожая убийством забрали у потерпевшего деньги. Материалы дела были переданы в суд, который признал Д.А виновным, однако освободил его от наказания, назначив пробационный надзор на 1 год.

Более того, Д.А. разыскивается правоохранительными органами России за совершение тяжкого преступления. Его подозревают, что в конце декабря 2017 года он похитил из кафе в районе станции метро "Люблино" в Москве двоих граждан Кыргызстана. Позже их тела нашли в Москва реке со следами насильственной смерти.

Сейчас гражданин Д.А. вновь задержан и по решению суда находится под арестом.

Межрегиональным управлением СКМ МВД проводятся дополнительно соответствующие мероприятия по задержанию других соучастников и выявлению аналогичных фактов преступлений. Досудебное расследование по факту вымогательства проводит Следственная служба МВД (г.Ош).