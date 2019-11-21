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Депутаты ЖК довели девочку до слез во Всемирный день ребенка

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша довели до слез маленькую девочку, которая рассказывала им о проблемах в ее школе. Народные избранники посмеялись над выступлением. Видеозапись распространяется в социальных сетях.

Накануне, 20 ноября, во всем мире отмечали День ребенка, учрежденный в ООН. Именно в этот день 30 лет назад была подписана Конвенция ООН о правах ребенка. В Жогорку Кенеше тоже решили продемонстрировать свою прогрессивность в вопросах защиты прав и интересов детей и пригласили школьников в Белый Дом, чтобы выслушать их пожелания и проблемы.

Правда, всерьез отнестись к выступлению юных кыргызстанцев депутаты не смогли и после одного из выступлений раздался взрыв хохота.

Школьница говорила, что в ее школе, где учится 2 тысячи учеников, работает всего одна медсестра. При этом она берет деньги с детей за уколы. Присутствующим показалось это смешным и они стали смеяться. Девочка расплакалась и отказалась продолжить выступление.

Присутствующие попыталась подбодрить школьницу аплодисментами. Вице-спикер Аида Касымалиева похвалила ее выступление.


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URL: https://www.vb.kg/383434
Теги:
дети, права человека, Жогорку Кенеш, Депутат
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