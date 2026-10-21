Торговцы рынка "Мадина" попросили президента снизить арендную плату

Торговцы нового рынка "Мадина" в Бишкеке обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой снизить арендную плату за торговые места. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

20 октября президент внепланово посетил рынок после обращений предпринимателей, опубликованных в социальных сетях. Торговцы выражали обеспокоенность условиями работы и возможной потерей своих торговых мест.

В ходе встречи управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что новый рынок соответствует требованиям пожарной и санитарной безопасности и готовится к открытию.

По информации администрации, около 90 процентов предпринимателей уже переехали на новые торговые места. Президент поручил завершить подготовительные работы, чтобы к началу ноября рынок полностью заработал в штатном режиме.

Также стало известно, что предприниматель, которому принадлежал земельный участок под новым рынком, не смог завершить строительство и добровольно передал объект государству. Вложенные им средства будут возвращаться поэтапно после того, как рынок начнёт приносить доход.

Затем Садыр Жапаров посетил старый рынок "Мадина", где в конце августа произошёл пожар. В ходе встречи сообщалось, что компенсации пострадавшим торговцам будут выплачены за счёт собственника земельного участка.

Обращения предпринимателей, ранее приобретших торговые места у прежних владельцев рынка, будут рассматриваться индивидуально с участием правоохранительных органов.