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В Екатеринбурге у курьера-кыргызстанца украли сумку с миллионами рублей

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге вблизи международного аэропорта "Кольцово" подвергся налету уроженец Кыргызстана. Он вез крупную сумму, предназначенную для транспортировки в Кыргызстан.

Согласно информации российских СМИ, сообщающих об инциденте со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах, предположительно речь идет о так называемом "черном нале" с одного из крупнейших рынков Уральского Федерального округа РФ – "Таганского ряда". Здесь работает немало торговцев из КР. С сумкой, в которой предположительно находилось 30 миллионов рублей, курьер должен был отправиться в республику 21 ноября в 23:00. Но незадолго до этого, около 19.20, на него напали трое неизвестных.

Происшедшее было зафиксировано камерами наблюдения. Судя по всему, преступники были хорошо осведомлены о передвижении курьера, что называется, вели его. И выбрали нужный момент. Когда кыргызстанец, неся в руках большую сумку, в сопровождении еще одного человека быстро пересекал территорию парковки, к обоим сбоку подскочили двое, стреляя на ходу. И, выхватив сумку, бросились обратно. Следом за ними, также выстрелив один раз, побежал третий, который, очевидно, страховал подельников, находясь поблизости.

Как стало известно, выстрелы производились из травматических пистолетов. 22-летний пострадавший с легкими ранениями был доставлен в горбольницу Екатеринбурга. К счастью, по имеющейся информации, его раны оказались не тяжелыми и не угрожающими жизни. На видео видно, как он, хромая, устремляется вдогонку за грабителями.

В Свердловской области был введен спецплан "Перехват", однако найти налетчиков пока не удалось. Машина, на которой они скрылись, была найдена сожженной в районе остановки общественного транспорта "Туберкулезный диспансер". Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия".

Полицейские Екатеринбурга и Свердловской области работают в усиленном режиме, занимаясь розысками грабителей.


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URL: https://www.vb.kg/383484
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