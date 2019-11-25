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В Нарынском университете открылся факультет экономики и физкультуры

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- Азамат Касыбеков
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Намедни стало известно, что в Нарынском государственном университете уже давно функционирует факультет экономики и физического воспитания. Сбылась шутка кавээнщиков о возможности появления министра спорта и культуры Кыргызстана.

В социальных сетях обсуждают фото вывески, на которой на кыргызском написано: "Экономика жана дене кІч маданияты факультети" ("Факультет экономики и физического воспитания").

Пользователи удивились такому сочетанию дисциплин и подумали, что это грубая подделка. Ан нет! В нашей жизни бывает все. Выяснилось, что такой факультет действительно существует.

Получается, что экономисты учатся вместе с физкультурниками. Хотя такое сочетание уже давно не ноу–хау среди парламентариев страны. Многие выпускники спортивных учебных заведений потом становились экономистами, юристами и даже получали высокое звание отличника образования Кыргызстана.

Но почему же так случилось? Это то же самое, что открыть при Массачусетском технологическом университете факультет ядерной физики и прикладной фисгармонистики.

В университете журналистам популярно объяснили, что до 2012 года кафедра физического воспитания входила в состав педагогического факультета. После перехода к Болонской системе в университете переформатировали все. Было решено открыть факультет экономики, но для этого в нем должно быть несколько кафедр. Тогда кафедру физвоспитания вывели из педагогического факультета и включили в экономический. Таким образом в университете появился факультет экономики и физического воспитания.

В ректорате университета, видимо, не очень поняли, почему общественность так веселится над их попыткой совместить в одной упряжке "коня и трепетную лань". Напротив, четко, как прапорщики, ответили, что устав университета позволяет объединять кафедры разных направлений в один факультет. И вообще со стороны студентов не было недовольных.

В общем, из этого объяснения понятно, что реформа образовательной сферы потерпела полный крах. И появление такого факультета, на котором учатся всем довольные студенты, - тому ярчайшее подтверждение.


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URL: https://www.vb.kg/383497
Теги:
вуз, Нарын, физкультура, Кыргызстан, экономика
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