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В Бишкеке двое мужчин ограбили банк "голыми руками"

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- Оксана Гут
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В Бишкеке ограблен банк. Как сообщили VB.KG в УВД Октябрьского района, сегодня, 26 ноября, примерно в 9.17 часов на пульт 102 поступило сообщение о краже от сотрудников банка, расположенного в столице на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора.

На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, двое неизвестных мужчин без масок и не используя какое-либо оружие ударили сотрудника охранного агентства и унесли деньги. Сумма ущерба еще не установлена.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых, а также по уточнению обстоятельств по делу.

Информация будет обновляться.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/383547
Теги:
банковский сектор, задержание, ограбление, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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