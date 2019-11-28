Завершено расследование авиакатастрофы, в котором погибла и кыргызстанка

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения лайнера эмиратской авиакомпании FlyDuba, следовавшему по маршруту Дубай-Ростов-на-Дону и которое произошло 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Все 62 человека, находившиеся на борту, тогда погибли. Среди них 55 - пассажиров, а также семь членов экипажа, в числе последних - 28-летняя стюардесса Жылдыз Насирдинова, гражданка Кыргызстана.

В окончательном отчете МАК утверждается: причиной крушения Boeing 737-800 стали ошибочные действия экипажа.

"Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей. Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете (LOC-I)", - говорится в отчете.

Командиром воздушного судна был 38-летний киприот Аристос Сократос, вторым пилотом - 37-летний испанец Алехандро Алава Крус. Оба были достаточно квалифицированы, имели большой налет часов. Вместе с тем, никогда раньше они вместе не летали. Также для обоих это был первый полет на аэродром Ростова-на-Дону.

В отчете МАК заявляется о потере командиром воздушного судна контроля над параметрами полета, что привело к крушению. Среди возможных сопутствующих факторов - турбулентность и порывистый ветер, психологическая неготовность командира к выполнению повторного ухода на второй круг, несогласованность действий экипажа и другие факторы. На взлетно-посадочной полосе и рядом с ней после крушения нашли 4389 фрагментов тел, по ним пришлось проводить анализ ДНК. В компании, которой принадлежал авиалайнер, согласились с тем, что оба пилота самолета находились в состоянии операционной усталости, вызванной напряженной рабочей обстановкой в тяжелых погодных условиях.

В момент ЧП были сложные метеоусловия. Дул сильный юго–западный ветер со скоростью 14 метров в секунду и порывами до 19 метров в секунду. Максимально зафиксированная на момент катастрофы скорость ветра составляла значительную величину - 22 метра в секунду. Шел слабый дождь. Высота нижней границы облачности была 540 метров, горизонтальная видимость - 6 километров.