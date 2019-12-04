Выборы-2020: Партии должны зарегистрироваться в ЦИК до конца января

Для участия в очередных парламентских выборах политические партии должны пройти регистрацию в срок, отведенный законом. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует, что согласно части 2 статьи 60 конституционного Закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке не менее чем за 6 месяцев до дня официального опубликования решения о назначении выборов.

В этой связи, отмечается, что согласно части 3 статьи 59 конституционного Закона "Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва.

Конституционный срок, на который избирается Жогорку Кенеш, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания Жогорку Кенеша является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе.

Исходя из этих положений закона, очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша могут быть назначены на 4 октября 2020 года, а решение об их назначении может быть принято в период с 26 июня по 6 июля 2020 года.

В этой связи, политические партии, намеревающиеся участвовать в очередных выборах в Жогорку Кенеш, должны пройти регистрацию и/или перерегистрацию для участия в парламентских выборах в отведенный законом срок не менее чем за 6 месяцев до опубликования решения о назначении выборов.

Согласно статье 60 конституционного Закона "Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере государственной регистрации политических партий (Министерство юстиции КР-прим.), составляет список зарегистрированных политических партий и не позднее чем через 3 календарных дня со дня вступления в силу решения о назначении выборов обеспечивает публикацию списка в источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики с указанием руководителя каждой политической партии и в этот же срок направляет указанный список в Центральную избирательную комиссию".

Решение о выдвижении списка кандидатов принимается тайным голосованием на съезде политической партии.