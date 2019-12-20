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Филологи отмечают юбилей главной русистки профессора Чолпон Джолдошевой

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- Александр Тузов
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Сегодня, 20 декабря, на занятиях по русскому языку и литературе в вузах и школах Кыргызстана вспоминают выдающегося ученого–филолога, члена–корреспондента Национальной академии наук, заслуженного деятеля науки Кыргызстана, профессора Чолпон Джолдошеву (1929-2016), ей исполнилось бы 90 лет.

Среди ее высоких наград - орден "Данакер" и российская медаль Пушкина. Но главной наградой Чолпон Токчороевны давно стали сотни и тысячи ее воспитанников - выпускников филологического факультета и факультетов русской и кыргызской филологии, факультета журналистики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, бывшего Кыргызского государственного университета имени 50–летия СССР.

Чолпон Джолдошева родилась в городе Фрунзе 20 октября 1929 года в семье безвинно расстрелянного в конце 30–х годов народного комиссара (министра) просвещения Киргизской АССР, первого кыргызского литературного критика Токчоро Джолдошева и заслуженного учителя Акимы Оторбаевны Джолдошевой.

Когда арестовали ее отца–наркома, мать отчислили с выпускного курса. Но Акима Оторбаевна написала письмо с просьбой помочь с работой заместителю народного комиссара образования РСФСР (Киргизская АССР была тогда частью Российской Федерации) вдове Ленина Крупской. Надежда Константиновна наложила резолюцию: "Жена за мужа не отвечает". С горьким личным подтекстом - сама Крупская незадолго до того призналась: "Если бы мой Володя был жив, он бы сейчас сидел в сталинской тюрьме...".

Акиму Джолдошеву восстановили в Кыргызском государственном педагогическом институте имени Михаила Фрунзе. А после войны подросшей Чолпон, закончившей фрунзенскую школу № 6 с серебряной медалью, дали возможность учиться на знаменитом на весь мир филфаке Московского университета имени Михаила Ломоносова.

Правда, гибель отца в застенках НКВД пришлось скрыть и писать в анкетах, что он "умер в 1935–м". Но Чолпон не простила гибель отца и категорически отвергала неоднократные приглашения "вступить в ряды КПСС".

После окончания МГУ и аспирантуры Кыргосуниверситета Чолпон Токчороевна более 60 лет (!) непрерывно проработала в КГУ– КНУ, прошла путь от преподавателя до заведующей кафедрой теории и истории русской литературы. Под ее руководством были защищены добрых два десятка докторских и кандидатских диссертаций. А счет курсовых и дипломных работ, написанных под руководством строгого, но справедливого профессора Джолдошевой идет на многие сотни.

Собственную кандидатскую диссертацию по раннему творчеству выдающихся сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова аспирант Джолдошева с блеском подготовила в Москве. А докторская диссертация, написанная во Фрунзе, посвящалась творчеству Чингиза Айтматова и проблемам авторского перевода. Оба исследования оказались новаторскими.

Чолпон Джолдошева и ее безвременно ушедший из жизни в 1986–м муж, тоже филолог, кыргызовед Заир Мамытбеков были не только прекрасными писателями, но и выдающимися читателями, собрали прекрасную библиотеку. Любовь к русской и кыргызской литературе они передали своим дочерям Анар, Жаныл, Чинар и сыну Мухтару, внукам и правнукам.


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URL: https://www.vb.kg/384239
Теги:
КНУ, Академия наук, русский язык
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