Айгуль Рыскулова: О мигрантах должны позаботиться и страны их исхода

Ответственность за пребывание и трудоустройство мигрантов в странах ЕАЭС должны брать на себя и государства, откуда те отправляются на заработки за рубеж. За необходимость этого высказалась на международной конференции в Москве по проблемам трудовой миграции в Евразийском экономическом союзе полномочный представитель Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова.

"Мы прекрасно понимаем, насколько актуальны проблемы рынка труда, в частности, свободного рынка труда, регулирования миграционных процессов. Они развиваются в течение уже много лет, прошедших после развала Советского Союза. И я, как человек, который имел непосредственное отношение к созданию служб занятости, миграционной службы в Кыргызстане, хочу отметить заметное улучшение на сегодняшний день и положения и трудовых мигрантов, и межгосударственных договоренностей в этой сфере. Сейчас самый действенный институт, который оказывает поддержку цивилизованному перемещению трудовых ресурсов, - соглашение в рамках ЕАЭС. Но надо усиливать работу в данном направлении, с учетом текущих задач и перспективы ", - считает Рыскулова.

В этой связи она отметила активное участие в такой работе посольства КР в РФ, взаимодействующих с ним общественных организаций кыргызской диаспоры. Результативность и положительный пример их совместных усилий отмечали и другие участники конференции, инициатором проведения которой также выступила данная дипмиссия. Вместе с тем, Айгуль Рыскулова подчеркнула значение самих государств, откуда убывают трудовые мигранты, по большей части, в Россию.

"Страна, которая отправляет трудовых мигрантов, должна очень серьезно задумываться об их предвыездной подготовке Это очень важный вопрос. Знание человеком особенностей страны трудоустройства, ее истории, культуры, приобретение загодя необходимых навыков, квалификации облегчит адаптацию трудящегося к ее условиям и традициям, поможет решению многих проблем, с которыми он столкнется вдали от родины, - убеждена Айгуль Рыскулова ".

К своим обязанностям в качестве полномочного представителя Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова приступила с февраля текущего года. Ранее возглавляла Государственный комитет КР по миграции и занятости, Министерство труда, занятости и миграции, Министерство социальной защиты населения, была заместителем руководителя аппарата правительства КР, вице-мэром Бишкека.