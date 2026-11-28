Есть профессии, о которых мы привыкли судить исключительно по результатам работы. Таможенная служба, пожалуй, одна из них. Чаще всего в информационном пространстве фигурируют цифры, суммы поступлений в бюджет, задержания, выявленные нарушения. Но за всем этим стоит повседневная работа, которую далеко не всегда удается увидеть журналистам.

26 ноября в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности" нам предоставилась возможность провести рабочий день с председателем Государственной таможенной службы Кыргызской Республики Уланом Кимсановым.

Признаюсь, программа была настолько насыщенной, что к концу дня накопилось немало впечатлений. Присутствие на аппаратном совещании позволило нам услышать доклады руководителей подразделений и узнать, какие вопросы сегодня находятся на повестке дня ведомства.

Последующее знакомство с работой таможенных объектов и общение со специалистами помогли составить более целостное представление о деятельности таможенной службы. Уже в ходе пресс-тура у меня возникло несколько идей для самостоятельных журналистских материалов.

В течение дня мы много говорили о цифровизации. Сегодня это слово настолько часто звучит на различных мероприятиях, что порой воспринимается как обязательная составляющая любого официального выступления. Однако гораздо интереснее увидеть, как технологии применяются непосредственно в работе.

Посещение Ситуационного центра и автомобильного хаба позволило получить более предметное представление о тех изменениях, которые происходят в таможенной системе. Одно дело читать о внедрении новых информационных систем, другое - наблюдать за их работой и общаться с людьми, которым предстоит ежедневно ими пользоваться.

Отдельного внимания заслуживает Учебно-специализированная таможня. Именно здесь особенно хорошо понимаешь, насколько многогранна профессия таможенника. Знание законодательства, владение современными технологиями, умение работать с досмотровым оборудованием, физическая подготовка. За каждым из этих направлений стоят свои требования.

К слову, разговор о спортивных нормативах стал одним из любопытных моментов пресс-тура. Оказывается, их сдача касается не только рядовых сотрудников, но и руководства ведомства.

Но самые эмоциональные впечатления у меня остались от знакомства с кинологической службой. Здесь профессиональная терминология, цифры и технические характеристики на некоторое время уступили место совершенно другим разговорам.

Было интересно наблюдать за тем, как кинологи общаются со своими четвероногими напарниками, с какой интонацией дают команды, как радуются их успехам. А индивидуальная беседа с Натальей Владимировной Гладковой стала для меня одним из самых запоминающихся эпизодов этого дня.

Подобные пресс-туры ценны еще и тем, что позволяют журналистам знакомиться с людьми, которые редко становятся героями публикаций.

Общение с руководством ведомства позволяет понять приоритеты и перспективы его развития, а знакомство с повседневной работой сотрудников помогает увидеть, как эти задачи реализуются на практике. При этом практически каждая такая встреча может стать поводом для отдельного репортажа.

В профессиональном плане этот день оказался весьма продуктивным. Практически каждая посещенная нами локация дала повод для самостоятельной публикации, а некоторые темы заслуживают более глубокого изучения.

Безусловно, одного дня недостаточно, чтобы дать исчерпывающую оценку деятельности целого ведомства. У журналистов могут возникать дополнительные вопросы, а эффективность внедряемых систем предстоит оценивать по результатам их работы.

Тем не менее хотелось бы, чтобы подобный формат взаимодействия государственных органов со СМИ получил дальнейшее развитие. Возможность увидеть рабочие процессы изнутри, пообщаться с сотрудниками и получить информацию из первых уст гораздо ценнее десятков пресс-релизов.

А для журналиста, пожалуй, самое приятное в таких мероприятиях - возвращаться в редакцию не только с исписанным блокнотом и десятками аудиозаписей, но и с желанием рассказать читателям гораздо больше, чем изначально предполагалось.