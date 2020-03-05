Военные КР укрепят связи с Центром кризисного реагирования ОДКБ

В Москве, в Объединенном штабе ОДКБ состоялся сбор представителей оборонных ведомств государств-партнеров, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования организации. Такое мероприятие проводилось впервые и проходило с 2 по 4 марта, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Участие в сборе, проходившем под общим руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка, приняли делегации оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Темами стали взаимодействие Центра кризисного реагирования (ЦКР) с национальными органами этих государств как в повседневной деятельности, так и при возникновении кризисных ситуаций, развитие системы связи, расширение информационного взаимодействия, защита информации.

В режиме видеоконференцсвязи была проведена совместная тренировка с дежурными сменами ЦКР и национальных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана по разрешению кризисной ситуации. Участники сбора также посетили Национальный центр управления обороной РФ, ознакомились с опытом его взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти России и региональными центрами управления ее Вооруженных Сил.

"Проведенный впервые сбор свидетельствует о том, что формат таких встреч представляет отличную возможность обсудить актуальные вопросы и определить направления дальнейшей работы по развитию системы межгосударственного информационного взаимодействия в рамках ОДКБ", – отметил генерал-майор Сергей Куприк. По его словам, это мероприятие, кроме того, позволило проработать возможность тренировок ЦКР ОДКБ с национальными органами двух и более государств – партнеров одновременно. А также – вопросы подготовки их должностных лиц на базе Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ по единой программе обучения.

Как проинформировал Сергей Куприк, такие сборы планируется проводить ежегодно. В перспективе – с участием представителей не только оборонных, но и других заинтересованных министерств и ведомств государств ОДКБ.