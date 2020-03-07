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Глава Токмакского энергосбыта обвинил членов партии "Биримдик" в избиении

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- Бакыт Басарбек
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Начальник Токмакского энергосбыта Улан Мукаев обвинил депутата местного кенеша Тыная Жансейитова в избиении и давлении. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.

По его словам, его избили за то, что он дал указание электромонтерам отключить свет штабу партии "Биримдик".

- Ко мне на работу приехал брат мэра Токмака Замир Амангельдиев вместе с другом. Они отвезли меня в штаб партии "Биримдик". Там глава Токмакского водоканала Шабдан Жансейитов забрал у меня сотовый телефон. Депутат же Токмакского кенеша Тынай Жансейитов начал сильно избивать меня, а потом заставил написать заявление по собственному уходу. Тынай специально для этого позвонил начальнику местного РЭС Айбеку Тентиеву и сказал тому, чтобы мое заявление провели через отдел кадров, - сказал он.

Причиной же избиения Мукаев назвал долги партии "Биримдик".

- Дело в том, что электромонтеры поехали туда, чтобы отключить свет помещению штаба. Там еще и магазин был, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/385994
Теги:
избиение, Интернет, партии, Токмак, Кыргызстан
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