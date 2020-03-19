В Исполкоме СНГ готовятся к парламентским выборам в Кыргызстане

Исполнительный комитет СНГ пришлет своих наблюдателей на выборы в Жогорку Кенеш Кыргызстана, планируемые на осень 2020 года. Об этом VB.KG сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

"Мы знаем о планируемых в Кыргызстане парламентских выборах. И естественно, Исполнительный комитет СНГ традиционно готовится к тому, чтобы направить миссию наблюдения за ними. Как только получим приглашение от соответствующих структур страны, начнем формирование этой миссии", - заявил Сергей Лебедев.

Он также отметил, что "не только Исполком СНГ, но и другие иностранные содружества уже, в принципе, готовы к тому, чтобы участвовать в наблюдении за парламентским выборами в Кыргызстане".

"Практика выборных кампаний, проходивших в последние годы на пространстве СНГ, позволяет сделать однозначный вывод, что и избиратели стали более грамотными, и те, кто организуют выборы, ответственны и более подготовлены к их проведению. Отмечаем высокое качество проведения выборов и в Кыргызстане, опыт, наработанный в этой области его государственными структурами. Я знаю председателя Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Кармабековну Шайлдабекову, она опытный специалист, мы с ней неоднократно участвовали в наблюдении за выборами в других странах", - продолжил председатель Исполкома СНГ.

Он выразил уверенность, что под руководством ЦИК КР и других структур, ответственных за проведение выборов в Жогорку Кенеш, и подготовка к предстоящей кампании, и ее проведение также будут организованы на должном уровне.

"Для нас, конечно, очень важно, чтобы эти выборы прошли в спокойной обстановке, в соответствии с избирательным законодательством республики и способствовали укреплению стабильности, мира, благополучия на кыргызской земле", - подчеркнул Сергей Лебедев.