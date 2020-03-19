Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Исполкоме СНГ готовятся к парламентским выборам в Кыргызстане

103  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполнительный комитет СНГ пришлет своих наблюдателей на выборы в Жогорку Кенеш Кыргызстана, планируемые на осень 2020 года. Об этом VB.KG сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

"Мы знаем о планируемых в Кыргызстане парламентских выборах. И естественно, Исполнительный комитет СНГ традиционно готовится к тому, чтобы направить миссию наблюдения за ними. Как только получим приглашение от соответствующих структур страны, начнем формирование этой миссии", - заявил Сергей Лебедев.

Он также отметил, что "не только Исполком СНГ, но и другие иностранные содружества уже, в принципе, готовы к тому, чтобы участвовать в наблюдении за парламентским выборами в Кыргызстане".

"Практика выборных кампаний, проходивших в последние годы на пространстве СНГ, позволяет сделать однозначный вывод, что и избиратели стали более грамотными, и те, кто организуют выборы, ответственны и более подготовлены к их проведению. Отмечаем высокое качество проведения выборов и в Кыргызстане, опыт, наработанный в этой области его государственными структурами. Я знаю председателя Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Кармабековну Шайлдабекову, она опытный специалист, мы с ней неоднократно участвовали в наблюдении за выборами в других странах", - продолжил председатель Исполкома СНГ.

Он выразил уверенность, что под руководством ЦИК КР и других структур, ответственных за проведение выборов в Жогорку Кенеш, и подготовка к предстоящей кампании, и ее проведение также будут организованы на должном уровне.

"Для нас, конечно, очень важно, чтобы эти выборы прошли в спокойной обстановке, в соответствии с избирательным законодательством республики и способствовали укреплению стабильности, мира, благополучия на кыргызской земле", - подчеркнул Сергей Лебедев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386255
Теги:
выборы, Россия, СНГ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  