Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ЕАБР: Кыргызстан не сильно пострадает от снижения мировых цен на нефть

194  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Реакция ВВП Кыргызстана на снижение в мире цен на нефть будет минимальной. Об этом говорится в исследовании "Каналы и масштаб влияния внешних шоков на экономики стран-участниц ЕАБР", подготовленного специалистами Евразийского банка развития.

"Регион операций ЕАБР активно вовлечен в международную торговлю и перемещение финансовых активов. В структуре экспортно-импортных операций государств-участников Банка ключевая роль по-прежнему принадлежит сырьевым товарам. В связи с этим их экономики остаются уязвимыми для колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков, в первую очередь энергоресурсов", - отмечается в исследовании.

Армения, Кыргызстан и Таджикистан, по заключению аналитиков ЕАБР, демонстрируют высокую степень зависимости от импорта товаров и услуг, при этом существенная доля приходится на нефтепродукты. В данном случае трансмиссия внешних шоков на экономическую активность, в первую очередь, проявляется через динамику импорта.

Другой особенностью этих трех стран является частичное финансирование дефицитов торговых балансов поступлениями от мигрантов, большинство которых трудится в России. Поэтому, как заявлено, изменение цен на нефть также транслируется в экономики данных государств опосредованно по каналу денежных переводов через их влияние на внутренний потребительский спрос.

Вместе с тем, отмечается в исследовании, реакция ВВП Беларуси и Кыргызстана на снижение нефтяных цен прогнозируется минимальной. Так, в КР негативный эффект на экономическую активность со стороны уменьшения притока денежных переводов компенсируется положительным воздействием роста цен на золото.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386257
Теги:
валюта, ВВП, нефть, Кыргызстан, экономика, ЕАБР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  