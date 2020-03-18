ЕАБР: Кыргызстан не сильно пострадает от снижения мировых цен на нефть

Реакция ВВП Кыргызстана на снижение в мире цен на нефть будет минимальной. Об этом говорится в исследовании "Каналы и масштаб влияния внешних шоков на экономики стран-участниц ЕАБР", подготовленного специалистами Евразийского банка развития.

"Регион операций ЕАБР активно вовлечен в международную торговлю и перемещение финансовых активов. В структуре экспортно-импортных операций государств-участников Банка ключевая роль по-прежнему принадлежит сырьевым товарам. В связи с этим их экономики остаются уязвимыми для колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков, в первую очередь энергоресурсов", - отмечается в исследовании.

Армения, Кыргызстан и Таджикистан, по заключению аналитиков ЕАБР, демонстрируют высокую степень зависимости от импорта товаров и услуг, при этом существенная доля приходится на нефтепродукты. В данном случае трансмиссия внешних шоков на экономическую активность, в первую очередь, проявляется через динамику импорта.

Другой особенностью этих трех стран является частичное финансирование дефицитов торговых балансов поступлениями от мигрантов, большинство которых трудится в России. Поэтому, как заявлено, изменение цен на нефть также транслируется в экономики данных государств опосредованно по каналу денежных переводов через их влияние на внутренний потребительский спрос.

Вместе с тем, отмечается в исследовании, реакция ВВП Беларуси и Кыргызстана на снижение нефтяных цен прогнозируется минимальной. Так, в КР негативный эффект на экономическую активность со стороны уменьшения притока денежных переводов компенсируется положительным воздействием роста цен на золото.