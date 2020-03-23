"Завтра-послезавтра у нас начнут вымирать врачи" - участковый медик

Простых участковых врачей заставляют посещать возможных "контактных больных" коронавирусом. Мы боимся за свою жизнь и жизнь своих близких. Об этом VB.KG сообщили врачи нескольких центров семейной медицины.

По их словам, в настоящее время приказом они должны посещать тех граждан, которые вернулись в Кыргызстан из стран I категории риска -– США, Франции, Германии, Австрии и других.

- Согласно правилам, они первоначально после прибытия должны пройти жесткий карантин. Но вместо этого они находятся дома, и мы - обычные врачи – должны посещать их 14 дней. Вот только это создает угрозу нам, нашим близким и огромному количеству пациентов, которые приходят к нам на прием. Конечно, приезжие не старые. Но они могут быть носителями коронавируса. И не исключено, что после контакта с ними, носителем могу стать и наши семейные врачи. Вот только за это время к нам на прием придут около 200 бабушек. В итоге они могут заболеть из-за подобной халатности. Поэтому, у всех врачей вопрос – почему люди, вернувшиеся из стран основного риска, которые должны сидеть в обсервации, распущены по домам? Почему к ним должны ходить обычные участковые врачи? У меня тоже двое детей и пожилая мать, не говоря про других пациентов. Получается, для Минздрава и правительства, моя жизнь и здоровье моих близких ничего не стоят.

Врачи надеются, что те, к кому они были вынуждены приходить на карантине, окажутся здоровыми.

- Но кто даст гарантию, что эти потенциальные носители вируса никуда не выходят из дома и не контактируют с другими людьми? Эти люди по определению должны из аэропорта быть направлены на карантин в обсервацию. Ведь само правительство поставило этот список. К этим людям, которые находятся на карантине, мы простые врачи даже не должны входить. Например, мои возможные носители прилетели в Кыргызстан на прошлой неделе. И нас посылают к ним с приказом от 20-го числа. Значит, ЦСМ и Минздрав знает, что они находятся дома? Повторю, они вполне могут быть носителями и заболеть только через 14 дней. Но перед этим перезаражать граждан и врачей с их семьями. Мы молчали, пока вопрос касался денег, но сейчас он касается нашей жизни и жизни моих близких. Почему сейчас мы должны прикрывать чьи-то "пятые точки"? – возмущены медработники.

Они добавили, что если подобная халатность продолжится, то не исключено, что завтра-послезавтра у нас реально начнут вымирать врачи.

Напомним, 21 марта стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом. Один из зараженных - 24-летний гражданин КР, прибывший из Франции, на тот момент, к счастью, находился в обсервационном центре аэропорта "Манас", расположенном на бывшей базе "Ганси".