Тест на коронавирус предлагают сделать "поголовным" для граждан КР

Экспресс-тесты на коронавирус нужно делать всем гражданам поголовно. Это предотвратит возможность контактных заражений COVID-2019. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

По его словам, после того, как экспресс-тесты нового поколения придут в Кыргызстан, количество выявленных больных коронавирусом может возрасти.

- Думаю, сдавать эти тесты в условиях эпидемии необходимо всем гражданам. Так как многие могут просто списывать все на простуду. К тому же, считаю, что после подобных анализов, результат будет совсем иной, а число выявленных граждан с коронавирусом увеличится. Мы должны быть к этому готовы, - подчеркнул Масалиев.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Кыргызстана закупило 5 000 экспресс-тестов для проведения быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Данные тесты позволят в течение 20 минут определить наличие коронавируса. В случае положительной серологической реакции в обязательном порядке будет проводиться ПЦР-анализ.