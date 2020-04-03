Отменены пропуски для грузовых автомобилей

На заседании республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса принято решение об отмене пропусков для грузовых автомобилей и обеспечении их беспрепятственного проезда через санитарно-карантинные посты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На очередном заседании республиканского штаба под председательствам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева была обсуждена текущая ситуация в республике, а также вопросы, связанные с реализацией мер по оказанию помощи малообеспеченным семьям и деятельностью предприятий жизнеобеспечения.

- Каждый из нас должен понимать, что мы должны обеспечить все условия и беспрепятственное передвижение медицинским работникам, так как именно от них в первую очередь зависит, насколько быстро мы можем избавиться от вируса, не допустив его широкого распространения. Мы должны уделить особое внимание и сконцентрировать все усилия на организации слаженной работы по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение для всех большегрузных автомашин, которые осуществляют перевозку медикаментов и социально-значимых товаров. Для них должен быть организован зеленый коридор. То есть, для грузопотока не должно быть никаких препятствий, - заявил глава правительства.

Абылгазиев также отметил особую важность обеспечения организованной работы по доставке продуктов питания социально-уязвимым слоям населения.

- Организовать работу нужно в ближайшие дни. Пока у наших граждан еще остаются запасы продуктов. Но мы должны работать на опережение и в срочном порядке мобилизовать усилия в первую очередь органов местного самоуправления. Ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания, - сказал премьер-министр.

Отметим, вчера об остановке производства заявили ГК "Акун" и "Бишкекский мелькомбинат". Они заявили, что это вынужденная мера, поскольку сотрудники производства, отвечающие за выпуск муки на мельнице и погрузку муки на складах, в очередной раз не были пропущены через блокпосты, установленные на дорогах.

Кроме того, СМИ писали о том, что остановить производство собирается один из крупнейших производителей куриного яйца в республике ППЗ "Три Т", расположенный в Иссык-Атинском районе. Причина та же, что и у мукомолов.