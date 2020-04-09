В Ташкенте выпало небывалое количество снега (видео)

Выпадение снега в апреле с образованием снежного покрова - редкое явление для климата Узбекистана. В последний раз это было в 2014 году, констатируют другие узбекские СМИ.

В последние дни на территории Узбекистана произошло резкое ухудшение погодных условий. 7 апреля по республике местами прошли дожди. 8 апреля дожди усилились, а к вечеру того же дня и ночью 9 апреля по большей части территории республики дожди перешли в снег. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков в эти дни не наблюдалось.

- Температура воздуха днем 8 апреля понизилась до +3…+8 градусов, а ночью 9 апреля до 0…+3 градусов, местами до -1…-2 градусов. После выпадения осадков в виде снега по центральным и южным районам республики образовался неустойчивый снежный покров высотой 2-8 см, а местами до 10-20 см. В Ташкенте высота снега на утро 9 апреля составила 15 см. "Выпадение снега в апреле с образованием снежного покрова достаточно редкое явления для климата Узбекистана. В последний раз это было в 2014 году, но тогда снега выпало гораздо меньше, в Ташкенте, например, высота снега составила всего 2 см", - пишет издание Uznews.uz со ссылкой на сообщение Узгидромета.

По информации, в соседней республике примерно 1 раз в 4-5 лет в апреле, особенно в первой его половине, наблюдается непродолжительный переход дождя в снег без образования снежного покрова.

- Самая поздняя дата выпадения снега в Ташкенте за весь исторический ряд наблюдений – 30 апреля 1989 года. Это был действительно редкий, уникальный случай, когда в самом конце апреля и в первые майские дни в Ташкент ненадолго вернулась зима. Снегопад, прошедший 30 апреля и заморозки, наблюдавшиеся в первые дни мая, нанесли огромный ущерб различным сельскохозяйственным культурам", - говорится в информации.

Узбекские синоптики обнадеживают, что в ближайшие дни начнется быстрое повышение температуры. В дальнейшем осадки в виде дождя будут идти уже на относительно теплом фоне.