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Омурбек Текебаев: Пандемия сделает либерализм в КР еще менее популярным

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- Александра Василькова
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О том, как будет меняться политический дискурс в Кыргызстане в связи с пандемией коронавирусной инфекции, редакция VB.KG побеседовала с одним из наиболее опытных политических деятелей республики, лидером партии "Ата Мекен" Омурбеком Текебаевым.

- На ваш взгляд, пандемия коронавируса как-то влияет на политическую повестку КР?

- Пандемия, безусловно, испытание мирового масштаба и для нашего народа тоже беспрецедентный вызов. Ситуация призывает к сплоченности, единству, мобилизации всего народа. Политические лозунги и действия представителей истеблишмента сегодня также строго подчинены требованиям времени.

- Каким, по-вашему, будет расклад политическим сил после отмены карантина?

- Предсказать сегодня, какова будет ситуация, каков, следовательно, будет политический расклад осенью, очень сложно. Дело в том, что сегодня неизвестны масштабы, последствия, длительность пандемии. Неизвестно, когда закончится ЧП и ЧС. Неизвестно, насколько быстро и эффективно мы справимся с негативными последствиями вспышки коронавируса. Сейчас очень много вопросов, на которые нет ответов, хотя именно от этих ответов зависит расклад политических сил. На фоне распространения коронавируса, например, рейтинг Дональда Трампа снижается, а его оппонента Джозефа Байдена, наоборот, растет. В Нью-Йорке пандемия бушует страшно. В то же время рейтинг мэра Нью-Йорка Билла де Блазио повышается. Это происходит потому, что люди видят, что он пытается принимать своевременные и адекватные меры для борьбы с вирусом. Народ ценит его усилия и доверие к нему растет. Также на фоне пандемии премьеру-министру Чехии Андрею Бабишу удалось поправить свой рейтинг. Как выяснилось, жители этой страны одобряют меры, принимаемые правительством в борьбе с COVID-19. Это примеры того, что в одной и той же ситуации в зависимости от поступков политиков от отношения к ним граждан, меняется политический расклад.

- Что сегодня должны и могут делать депутаты, чтобы не утратить доверие народа?

- Думаю, депутаты сегодня должны осознать серьезность ситуации - меньше популизма, меньше фантазий. Депутаты должны быть ближе к народу, поддержать предложения правительства и медиков, направленные на борьбу с коронавирусом. И, разумеется, парламентарии должны работать над контролем исполнения законов, а также следить за тем, чтобы чтобы права людей в условиях ЧП и карантина не нарушались.

- Повысится ли способность нашего общества к самоорганизации на фоне ошибок власти при борьбе с коронавирусом?

- При сегодняшней сложной ситуации, всеобщем страхе и неуверенности народ естественным образом стремиться к самоорганизации, к самозащите. Стихийно на местах появляются новые лидеры. После пандемии страна получит уникальный опыт самоорганизации и самоуправления сообществ в различных населенных пунктах. Новые неформальные лидеры, которые появятся в этот период, безусловно, будут менять политический ландшафт в стране как во время местных, так и во время парламентских выборов.

- Смогут ли политики, традиционно выступающие за расширение полномочий государства, набрать больше очков за время пандемии?

- Что касается, традиционного политического спектра, то надо понимать, что в нашей стране почти все политики и политические партии левого толка. У нас мнимое политическое разнообразие, поскольку все политорганизации представляют собой всего лишь различные версии левых сил. Классический либерализм у нас так и не получил поддержки и широкого распространения. После пандемии, когда роль государства, роль общины, роль дисциплины и порядка приобрела более важное значение, понимание свободы и прав человека, с точки зрения классического либерализма, станут еще менее популярными. Вряд ли эти идеи получат у нас дальнейшее распространение. Исходя из этого изменится, само собой, тематика, лозунги, акценты политических партий. Упор в будущем будет сделан на крепкое, справедливое государство, на эффективное самоуправление, причем не только в форме местных кенешей и айыл окмоту, но и в нетрадиционных формах, таких как местные сообщества разной формы и разного характера.


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URL: https://www.vb.kg/387048
Теги:
Ата Мекен, Омурбек Текебаев, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Депутат, коронавирус
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