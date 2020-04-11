В Нарынской области на автодорогу сошла лавина (фото)

В связи с обильными осадками на всей территории республики, автодороги и перевалы оказались завалены снегом. Высота покрова составлял от 20-25 сантиметров.

По данным Министерства транспорта и дорог, на автодорогу автодороге Нарын-Оруктам 60 км сошла снежная лавина. На местах работала спецтехника по очистке дороги.

Дорожники министерства транспорта и дорог очистили перевалы и автодороги от выпавшего

снега. Была произведена подсыпка инертными материалами, заготовленными к осенне-зимнему периоду 2019-2020года с целью предотвращения гололедных явлений.

еще раз убедительно просит водителей, выезжающих на перевальные участки, иметь на

автотранспортном средстве зимние шины и противогололедные цепи и лопату.