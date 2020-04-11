Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Нарынской области на автодорогу сошла лавина (фото)

212  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с обильными осадками на всей территории республики, автодороги и перевалы оказались завалены снегом. Высота покрова составлял от 20-25 сантиметров.

По данным Министерства транспорта и дорог, на автодорогу автодороге Нарын-Оруктам 60 км сошла снежная лавина. На местах работала спецтехника по очистке дороги.

Дорожники министерства транспорта и дорог очистили перевалы и автодороги от выпавшего

снега. Была произведена подсыпка инертными материалами, заготовленными к осенне-зимнему периоду 2019-2020года с целью предотвращения гололедных явлений.

еще раз убедительно просит водителей, выезжающих на перевальные участки, иметь на

автотранспортном средстве зимние шины и противогололедные цепи и лопату.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387072
Теги:
дороги, лавина, снегопад, Кыргызстан, снег, Минтранском
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  