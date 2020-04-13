Военные РФ в очередной раз откликнулись на призыв Центра крови о помощи

Работники Республиканского центра крови бьют тревогу. "В связи с чрезвычайным положением, желающие сдать кровь не могут через посты до нас добраться, - говорит заведующая выездной бригадой Центра Назгуль Кубатбекова. – Поэтому количество доноров резко сократилось. А нам выезжать некуда – все вузы, организации закрыты. Соответственно, запасов крови почти не осталось. Есть только запас замороженной плазмы, а компоненты крови, группы эритроцитной массы, тромбоконцентрат отсутствуют. К счастью, на нашу просьбу сдать кровь откликнулись российские военные, за что мы им очень благодарны.

Для военнослужащих Объединенной российской военной базы, выполняющих в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности, два-три раза в год организовываются дни донора. Но бывают и экстренные случаи, когда их просят сдать кровь в срочном порядке. Именно так и было в этот раз.

Раньше российские защитники Отечества приезжали для этого в Бишкек, нынче в связи с введенным в столице режимом ЧП сотрудники Центра крови впервые прибыли к ним сами. В течение нескольких часов выездная бригада работала в медпункте воинской части, где был развернут пункт приема крови.

Стоит отметить, что командование части, кыргызстанские и российские военные медики действовали оперативно и слаженно. По 470 миллилитров крови сдали 40 человек, среди них были, между прочим, и представительницы прекрасной половины.

Все доноры, разумеется, здоровы, тем более люди в форме регулярно обследуются в военных медицинских учреждениях. Но перед сдачей крови они прошли, как и положено, дополнительное обследование. Была проведена первичная апробация, определялся гемоглобин, группа, резус крови, донорам измеряли артериальное давление, с ними беседовал терапевт.

Как говорят россияне, если потребуется, они могут еще сдать кровь, ведь вчера в очередной раз донорами стали только те, кто был свободен от службы, не находился в суточном наряде и карауле.

Российские военные готовы не только защищать воздушные рубежи Кыргызстана, но и прийти на помощь местным жителям, борющимся за жизнь и страдающим от различных заболеваний. Словом, они давно уже стали для кыргызстанцев в буквальном смысле настоящими кровными братьями.