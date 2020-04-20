"Есть силы, которые сейчас заинтересованы в дестабилизации КР" - политолог

В настоящее время есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. И они вполне могут воспользоваться объективными трудностями, которые сейчас складываются в Кыргызстане. Об этом сообщил VB.KG политолог Марс Сариев.

По его словам, в итоге это может вылиться в самый негативный сценарий вплоть до соперничества региональных элит и распада страны.

- Это ряд внешних игроков. Один из них – США. Так как договор с ними по сей день не возобновлен. В документе от 1993 года, который сейчас рассматривает наша сторона, содержится много пунктов, среди которых вмешательство в государственные дела. Именно поэтому, он до сих пор не подписан. К тому же, они бы хотели расположить на нашей территории очередную военную базу и лабораторию. И им явно не нравится существующая задержка. Поэтому, глобальным игрокам "на руку" нынешние трудности и недовольство граждан, - заключил Марс Сариев.