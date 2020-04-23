В Минстрое РФ обеспокоились возможным оттоком трудовых мигрантов

В России вероятно возникновение рисков в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства - из-за нехватки трудовых мигрантов, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева на имя вице-премьера Марата Хуснуллина, который в правительстве курирует строительную отрасль

В документе указывается, что в строительстве в России сейчас занято 6,4 миллиона, а в сфере ЖКХ – 2,4 миллиона человек. И значительную долю их составляют мигранты из стран ближнего зарубежья. "Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ в целом с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны", - отмечает министр.

По расчетам Минстроя, для реализации масштабных национальных проектов (они разработаны по трем направлениям – "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост").потребуется привлечь в стройку еще 1,8 миллиона человек. И, как считают специалисты ведомства, источником этих ресурсов может быть лишь трудовая миграция, прежде всего из стран Евразийского экономического союза.

"Распространение коронавируса может ощутимо ударить не только по этим будущим трудовым потокам, но и вызвать отток работающих сегодня в стране мигрантов", - опасаются в Министерстве строительства и ЖКХ.

В Москве и Подмосковье из-за пандемии сегодня остановлено работа на большинстве строек, за исключением строительства объектов медицинского назначения. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин еще в начале апреля сообщал, что правительство рекомендует не останавливать стройки, на которых задействованы рабочие-мигранты. "Они живут, как правило, в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", - пояснил вице-премьер.

А президент "Крокус Групп" (одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний РоссииАраз Агаларов) заявил, что остановка строек загоняет рабочих в "изоляционный карцер": "Эти общежития на 200–500 человек, там в каждой комнате 4–16 человек. На стройке у них был шанс не заразиться, здесь, если появится зараженный, - шансов нет. Заразятся все, мы получим полное общежитие больных, которых надо будет везти в больницу".

Президент Владимир Путин 16 апреля также порекомендовал губернаторам не замораживать стройки.

Именно с участием трудовых мигрантов, в том числе из Кыргызстана, был возведен в Новой Москве в рекордно короткий срок – за месяц с небольшим – крупный противоинфекционный комплекс, который на днях уже начал прием пациентов, зараженных коронавирусом.