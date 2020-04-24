Дамир Осмонов: По окончании карантина у нас будет больше работы и пациентов

"Карантин – серьезное испытание не только для медиков, но и для всех граждан страны, потому что из-за своей контагиозности COVID-19 опасен для всех, кто с ним соприкасается. Всю необходимую подготовительную физическую и материальную работу в нашей клинике мы провели заранее. Собрали всех сотрудников и откровенно сказали им, кто хочет работать, пусть остается, а остальные на время карантина могут быть свободны, потому что если мы выявим пациента с коронавирусом, то как минимум месяц мы не сможем выйти из клиники и будем находиться здесь в обсервации. На первом же собрании никто из коллег от работы в условиях чрезвычайной ситуации не отказался, все были морально готовы. Мы даже полностью подготовили для них один отсек на случай проживания". Таким мнением в интервью медиаэксперту по вопросам здравоохранения Елене Баялиновой поделился главный врач кардиологической клиники "Бикард" Дамир Осмонов.

Больных по-прежнему много? Ведь нынешняя тревожная ситуация не может не сказаться на наших сердцах.

- В первые дни чрезвычайного положения пациенты не до конца осознавали всю серьезность карантинного режима. На плановые поликлинические обследования тогда приходило примерно 70 процентов пациентов. Через две недели люди стали больше понимать ситуацию, повлияли и цифры прироста числа инфицированных. Таким образом, в начале апреля в клинике стали принимать уже на 50 процентов пациентов меньше. Стационарных же больных меньше не стало. Несмотря на коронавирус, соматические болезни (гипертония, инфаркт, сердечная недостаточность и другие) остаются.

Хотя, честно говоря, карантин, наоборот, уменьшил количество серьезных заболеваний. Это, конечно, может происходить из-за трудностей доступа в клинику и боязни пациентов. Но я посмотрел на мировую статистику и связался с европейскими и американскими коллегами, и все они пишут, что случаи острого инфаркта сократились на 40 процентов. Но пока трудно сказать, реальная это цифра или она такая, потому что не поступают пациенты. Если общая смертность не уменьшается, значит, хронические заболевания продолжают еще хуже негативно сказываться на здоровье из-за ограничения доступа к врачам.

Все кардиологические отделения и больницы КР сейчас работают в особом режиме, обслуживая в основном только экстренных пациентов. Клиника не прекратила свою работу, да и не могла: стрессы и переживания действительно бьют в самое сердце, помочь которому могут только специалисты.

Я полагаю, что по окончании карантина у нас будет больше работы и пациентов. Обычно в летнее время сердечно-сосудистая заболеваемость уменьшается, но это лето, скорее всего, будет для нас очень напряженным. Я уже замечаю, что в последние дни стало расти количество кардиологических больных с симптомами, и объем пациентов постепенно наращивается и доходит до прежнего уровня.

Существует мнение, что, дескать, не надо было продлять режим ЧП? Или хотя бы разрешили людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прогуливаться на свежем воздухе. Движение, мол, полезно для сердца.

- Что касается принимаемых мер, то власть делает всё правильно, не разделяя людей на разные категории, так как карантинные меры едины для всех. Очень удручает, что, несмотря на ограничения, на наших улицах мы видим много беспечно прогуливающихся граждан. Если же мы сейчас официально разрешим передвигаться пациентам с гипертонией или с сердечной недостаточностью, в таком случае на улицу выйдут сразу все граждане с псевдодиагнозами. Во время чрезвычайных мер люди, наоборот, должны быть вдвойне настороженными по отношению к собственному здоровью, чтобы не усугублять имеющиеся болячки.

На примере только нашей больницы скажу, что не было такого случая, чтобы к нам кто-то не дозвонился или не смог доехать. Правоохранительные органы всегда пропускают в "Бикард".

Безусловно, ваша клиника располагает большими возможностями, я имею в виду оборудование и так далее. Перебои с поставками не сказались на вашей работе?

- Во время пандемии самой главной терапией считается кислородотерапия, она очень хорошо помогает тяжелым пациентам. В каждую палату клиники, рассчитанной на 38 коек, подается кислород, осуществляется индивидуальное стационарное кварцевание и т.п. Таким образом, технически наша клиника готова принимать любых больных. Пандемия нас не напрягла и дополнительно мы ничего не покупали.

Кардиохирургия и кардиология – это такие области, когда мы всегда зависим от поставщиков. Четыре года работаем и все время запасаемся впрок, на месяц-полтора вперед, поскольку могут не уложиться в срок поставщики или случится задержка с растаможкой груза.

Одним словом, в нашем случае сработал фактор профессионального и дружного коллектива, который показал себя с самой лучшей стороны, что позволяет нам непрерывно работать.

А вы сами-то прошли тестирование?

- Конечно! Чтобы придать уверенности своим сотрудникам и морально их поддержать, мы сделали всем ПЦР-тестирование, провели обучение, как правильно обращаться со средствами индивидуальной защиты, которых у нас достаточно. Во всех наших палатах и помещениях есть также очистители воздуха.

В своей работе мы стараемся не отступать от правил и стандартов мировой медицины, и в нашем конкретном случае не надо подстраиваться под какие-то чрезвычайные ситуации, потому что мы заранее всё предусмотрели.