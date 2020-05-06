Иссык-Кульский марафон в этом году пройдет осенью

Девятый Международный Иссык-Кульский марафон Run the Silk road пройдет ориентировочно в сентябре нынешнего года. Об этом VB.KG заявил директор Общественного объединения "Международный Иссык-Кульский марафон" Мелис Надыров.

"Как вы знаете, наш забег должен был пройти в Чолпон-Ате 2 мая, -напомнил он, - но по известным причинам марафон перенесен на сентябрь. Точная дата проведения забега на 42 километра 195 метров пока не определена".

Следует отметить, что принять участие в Иссык-Кульском марафоне в апреле изъявили желание более тысячи атлетов из 26 стран. Но как отметил Мелис Надыров, все они согласны подождать и до сентября