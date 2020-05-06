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Иссык-Кульский марафон в этом году пройдет осенью

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- Вячеслав Аникин
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Девятый Международный Иссык-Кульский марафон Run the Silk road пройдет ориентировочно в сентябре нынешнего года. Об этом VB.KG заявил директор Общественного объединения "Международный Иссык-Кульский марафон" Мелис Надыров.

"Как вы знаете, наш забег должен был пройти в Чолпон-Ате 2 мая, -напомнил он, - но по известным причинам марафон перенесен на сентябрь. Точная дата проведения забега на 42 километра 195 метров пока не определена".

Следует отметить, что принять участие в Иссык-Кульском марафоне в апреле изъявили желание более тысячи атлетов из 26 стран. Но как отметил Мелис Надыров, все они согласны подождать и до сентября


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URL: https://www.vb.kg/387805
Теги:
марафон, спорт, Кыргызстан, Иссык-Куль
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