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Кыргызстан принял международную эстафету Победы

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- Евгений Денисенко
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Преодолев более 5 тысяч километров, эстафета Победы, посвященная 75-летию разгрома гитлеровской Германии, пришла в Кыргызстан. Организатором этой международной акции выступил Совет командующих Пограничными войсками стран СНГ.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, символическая капсула была торжественно передана пограничникам Кыргызстана 2 мая. А стартовала эта эстафета 5 февраля одновременно в направлении двух маршрутов, в белорусском Бресте и российском Мурманске.

В Беларуси акция началась у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли на себя удар врага. В столице Заполярья отправной точкой стал памятник "Пограничникам Арктики". Этот участок границы на Кольской земле фашисты так и не смогли перейти. Павшие в июне 1941-го пограничники не могли знать, что вермахт планировал потратить на преодоление каждой заставы не больше получаса.

Рассказывая, каким путем будет следовать символ эстафеты – капсула с миниатюрным макетом пограничного столба с георгиевской лентой - первый заместитель председателя координационного совета Международного союза ветеранов пограничной службы СНГ генерал-полковник Мансур Валиев подчеркнул: "Цель этого мероприятия - укрепить единство и исторически сложившуюся дружбу стран СНГ, сохранить память о героической борьбе наших народов против фашизма. Эстафета пройдет вдоль по территории девяти стран, границ России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении".

По замыслу, капсулу провезут и пронесут по героическим местам, местам подвигов пограничников. Финиширует эстафета в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата, 28 мая в День пограничника России. Ранее планировалось, что сюда к этому дню прибудут все руководители пограничных ведомств стран СНГ и все председатели ветеранских организаций данных государств.

Предусмотрено, что в Кыргызстане эстафета из Бишкека отправится на юг республики, в город Ош. А затем ее передадут соседнему Таджикистану.


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URL: https://www.vb.kg/387851
Теги:
Россия, День Победы, Кыргызстан
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