В Москве растет количество заболевших коронавирусом кыргызстанцев

В числе заболевших в Москве коронавирусом есть и граждане Кыргызстана. И количество таких соотечественников в последние дни увеличилось, сообщили в посольстве КР в РФ.

Официальной статистики по данному поводу нет, поскольку, как пояснили в дипмиссии, никто в России не делит больных по национальному признаку, помощь оказывается всем без исключения. Но по данным волонтерской группы врачей-кыргызстанцев, работающих в системе здравоохранения РФ и помогающих сейчас соотечественникам, коронавирус к сегодняшнему дню был выявлен в Москве и Московской области (города Подольск, Мытищи, Зеленоград, ряд других) уже у более сотни приезжих из КР. Одни в данный момент находятся в больницах, другие долечиваются на дому. Есть и случаи тяжелого протекания болезни.

При этом в группу риска попадает гораздо большее количество кыргызстанцев, если учесть, что с каждым заболевшим контактировало как минимум по несколько человек. К тому же немало трудовых мигрантов из КР снимают квартиры коллективно, и в одном помещении могут проживать до десяти-пятнадцати человек, среди них и дети.

В этой связи в посольстве сейчас прорабатывают возможность аренды отдельного жилья для переболевших коронавирусом. С тем, чтобы после выписки из больницы такие люди находились в течение двух недель на самоизоляции отдельно от своих здоровых соотечественников. В хостелы людей со справками о перенесенной болезни тоже не берут, опасаясь распространения инфекции.

Тем временем в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, ситуация по коронавирусу хоть и стабилизировалась, количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения пока еще достаточно велико. В этой связи в столице и в Подмосковье вводится режим обязательного ношения людьми масок на улицах. А режим самоизоляции продлен до 31 мая. И создается резерв коек для того, чтобы подготовиться к развитию событий по любому сценарию. С этой целью под временные госпитали переоборудуются и помещения, не имеющие отношения к системе Минздрава.

Один из таких госпиталей сейчас размещается на ВДНХ, в крупнейшем здесь павильоне № 75. Он хорошо известен и многим кыргызстанцам, проживающим или временно находящимся в Москве. Неподалеку от него расположен реконструируемый сейчас павильон "Кыргызстан". В самом же павильоне площадью около 53 тысяч квадратных метров традиционно организуются различные международные выставки – книжные, отраслевые, другие, на которые съезжались и представители Кыргызстана. А последние несколько лет этот объект становился также местом проведения в марте общегородского праздника Нооруз, активное участие в котором неизменно принимала и кыргызская диаспора.

"Наши соотечественники вместе с представителями других диаспор демонстрировали здесь в этот день особенности национальной музыкальной и песенной культуры, национальной кухни, занимали призовые места в различных культурно-массовых и спортивных состязаниях. Готовились к проведению Нооруза и в нынешнем году, но коронавирус перечеркнул все планы городских властей и диспоральных сообществ, - говорит вице-президент межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

Сегодня павильон №75 разбит на палаты и кабинеты для врачей, в нем, как сообщается, смогут одновременно лечиться почти 1800 пациентов. Сюда будут направляться пациенты с нетяжелым течением болезни, а также те, кому необходимо долечивание. Но предусмотрено и оказание, если потребуется, экстренной помощи больному. Каждое койко-место снабжается кнопкой вызова медперсонала и устройством для подачи кислорода. Работы по созданию госпиталя начались 28 апреля, а 14 мая уже планируется сдать объект.