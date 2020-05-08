Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве растет количество заболевших коронавирусом кыргызстанцев

680  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В числе заболевших в Москве коронавирусом есть и граждане Кыргызстана. И количество таких соотечественников в последние дни увеличилось, сообщили в посольстве КР в РФ.

Официальной статистики по данному поводу нет, поскольку, как пояснили в дипмиссии, никто в России не делит больных по национальному признаку, помощь оказывается всем без исключения. Но по данным волонтерской группы врачей-кыргызстанцев, работающих в системе здравоохранения РФ и помогающих сейчас соотечественникам, коронавирус к сегодняшнему дню был выявлен в Москве и Московской области (города Подольск, Мытищи, Зеленоград, ряд других) уже у более сотни приезжих из КР. Одни в данный момент находятся в больницах, другие долечиваются на дому. Есть и случаи тяжелого протекания болезни.

При этом в группу риска попадает гораздо большее количество кыргызстанцев, если учесть, что с каждым заболевшим контактировало как минимум по несколько человек. К тому же немало трудовых мигрантов из КР снимают квартиры коллективно, и в одном помещении могут проживать до десяти-пятнадцати человек, среди них и дети.

В этой связи в посольстве сейчас прорабатывают возможность аренды отдельного жилья для переболевших коронавирусом. С тем, чтобы после выписки из больницы такие люди находились в течение двух недель на самоизоляции отдельно от своих здоровых соотечественников. В хостелы людей со справками о перенесенной болезни тоже не берут, опасаясь распространения инфекции.

Тем временем в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, ситуация по коронавирусу хоть и стабилизировалась, количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения пока еще достаточно велико. В этой связи в столице и в Подмосковье вводится режим обязательного ношения людьми масок на улицах. А режим самоизоляции продлен до 31 мая. И создается резерв коек для того, чтобы подготовиться к развитию событий по любому сценарию. С этой целью под временные госпитали переоборудуются и помещения, не имеющие отношения к системе Минздрава.

Один из таких госпиталей сейчас размещается на ВДНХ, в крупнейшем здесь павильоне № 75. Он хорошо известен и многим кыргызстанцам, проживающим или временно находящимся в Москве. Неподалеку от него расположен реконструируемый сейчас павильон "Кыргызстан". В самом же павильоне площадью около 53 тысяч квадратных метров традиционно организуются различные международные выставки – книжные, отраслевые, другие, на которые съезжались и представители Кыргызстана. А последние несколько лет этот объект становился также местом проведения в марте общегородского праздника Нооруз, активное участие в котором неизменно принимала и кыргызская диаспора.

"Наши соотечественники вместе с представителями других диаспор демонстрировали здесь в этот день особенности национальной музыкальной и песенной культуры, национальной кухни, занимали призовые места в различных культурно-массовых и спортивных состязаниях. Готовились к проведению Нооруза и в нынешнем году, но коронавирус перечеркнул все планы городских властей и диспоральных сообществ, - говорит вице-президент межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

Сегодня павильон №75 разбит на палаты и кабинеты для врачей, в нем, как сообщается, смогут одновременно лечиться почти 1800 пациентов. Сюда будут направляться пациенты с нетяжелым течением болезни, а также те, кому необходимо долечивание. Но предусмотрено и оказание, если потребуется, экстренной помощи больному. Каждое койко-место снабжается кнопкой вызова медперсонала и устройством для подачи кислорода. Работы по созданию госпиталя начались 28 апреля, а 14 мая уже планируется сдать объект.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387893
Теги:
миграция, Москва, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  