В ЕАБР прогнозируют для Кыргызстана дополнительные шоки

Три страны-участницы Евразийского банка развития могут испытать дополнительный шок, связанный с падением объема денежных переводов трудовых мигрантов. Эти государства - Армения, Кыргызстан и Таджикистан, отмечается в макрообзоре, подготовленном специалистами ЕАБР.

По их мнению, снижение агрегированного ВВП стран ЕАБР в 2020 году вследствие пандемии COVID-19 может составить 2,2 процента.

"В России, Казахстане, Беларуси и Армении в текущем году ожидается сокращение выпуска (на 2,3, 1,0, 3,3 и 1,7% соответственно), а в Кыргызстане и Таджикистане – существенное замедление темпов его роста (до 0,1 и 5,5% соответственно). Последствия пандемии коронавируса и падение цен на ключевые экспортные сырьевые товары приведут к ослаблению внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и будут сдерживать расширение чистого экспорта государств-членов банка", - полагают аналитики ЕАБР.

В банке также назвали ряд каналов влияния пандемии, связанных с ухудшением внешнеэкономических условий. И к числу таковых отнесли ослабление внешнего спроса на экспортируемые государствами региона товары, в том числе сырьевые и на услуги, включая туристические и транспортные - вследствие закрытия границ и введения ограничений на перемещение людей. В этот перечень также включены сокращение доходов государственных бюджетов и экспортеров, нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшение объемов денежных переводов, традиционно являющихся существенным источником доходов домашних хозяйств, ухудшение экономических настроений бизнеса, ужесточение финансовых условий.

Еще один канал негативного влияния представлен внутренними факторами, такими как введение ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Потери годового ВВП стран-участниц ЕАБР только от месяца самоизоляции оцениваются примерно в 1,5-2%.

Эксперты ЕАБР отмечают, что неопределенность перспектив развития экономики в мире и странах-участницах банка остается высокой. Сохраняется вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, что может послужить триггером дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта государств ЕАБР.

Вместе с тем, как заявлено, "поддержат экономический рост в странах региона стимулирующие меры властей в области фискальной и монетарной политики".