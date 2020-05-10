В Кыргызстане 71 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 9 мая зарегистрировано 71 новых случаев СOVID-19, 55 из которых приходится на прибывших из Соль-Илецка мигрантов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Новые случаи выявлены:
Бишкек – 2
Чуйская область – 1
Ошская область – 3
Баткенская область - 4
Джалал-Абадская область – 5
Нарынская область – 1.
Все прибывшие из Соль-Илецка находятся на обсервации.
В Кыргызстане в общей сложности зафиксировано 1 тысяча 2 случая заражения коронавирусом, большая часть из которых выздоровела.