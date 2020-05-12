Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГКНБ: Каныбек Осмоналиев выступлением спровоцировал агрессию на митинге

124  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Органы национальной безопасности продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата ЖК Каныбека Осмоналиева, который подозревается в покушении на насильственный захват власти. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"ГКНБ Кыргызской Республики собрано достаточно материалов, свидетельствующих, что К.Осмоналиев будучи ответственным за мирное проведение и надлежащее завершение митинга 2 марта 2020 года, без разработки конкретной повестки указанного собрания, в своих выступлениях затрагивал различные вопросы, касающиеся государственного управления,

спровоцировав участвующих лиц к агрессивным действиям, что привело к дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ведомство отмечает, что в материалах дела содержатся данные о том, что родственники Садыра Жапарова просили не проводить митинги.

"Однако К.Осмоналиев, преследуя свои корыстные цели, все же организовал митинг", - сообщают в ГКНБ.

Ведомтство отмечает, что Каныбек Осмоналиев наблюдал за происходящим со стороны и не пытался предотвратить агрессивные действия митингующих, переросший в массовые беспорядки.

"Заявление К.Осмоналиева о проведении допроса всего один раз не соответствует действительности. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся все

необходимые следственные действия непосредственно с его участием", - заключили в Госкомитете национальной безопасности.

Напомним, Каныбек Осмоналиев был арестован после митинга в поддержку Садыра Жапарова, который прошел в Бишкеке 2 марта 2020 года. Мирное собрание переросло в общественные беспорядки и закончилось разгоном митингующих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388002
Теги:
ГКНБ, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, митинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  