ГКНБ: Каныбек Осмоналиев выступлением спровоцировал агрессию на митинге

Органы национальной безопасности продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата ЖК Каныбека Осмоналиева, который подозревается в покушении на насильственный захват власти. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"ГКНБ Кыргызской Республики собрано достаточно материалов, свидетельствующих, что К.Осмоналиев будучи ответственным за мирное проведение и надлежащее завершение митинга 2 марта 2020 года, без разработки конкретной повестки указанного собрания, в своих выступлениях затрагивал различные вопросы, касающиеся государственного управления,

спровоцировав участвующих лиц к агрессивным действиям, что привело к дестабилизации обстановки", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ведомство отмечает, что в материалах дела содержатся данные о том, что родственники Садыра Жапарова просили не проводить митинги.

"Однако К.Осмоналиев, преследуя свои корыстные цели, все же организовал митинг", - сообщают в ГКНБ.

Ведомтство отмечает, что Каныбек Осмоналиев наблюдал за происходящим со стороны и не пытался предотвратить агрессивные действия митингующих, переросший в массовые беспорядки.

"Заявление К.Осмоналиева о проведении допроса всего один раз не соответствует действительности. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся все

необходимые следственные действия непосредственно с его участием", - заключили в Госкомитете национальной безопасности.

Напомним, Каныбек Осмоналиев был арестован после митинга в поддержку Садыра Жапарова, который прошел в Бишкеке 2 марта 2020 года. Мирное собрание переросло в общественные беспорядки и закончилось разгоном митингующих.