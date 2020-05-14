В Токмоке милиционеры выявили детей, которые вместо онлайн учебы работают

В городе Токмок сотрудники милиции провели профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних, работающих на рынках. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся различные мероприятия в период чрезвычайной ситуации введенной на территории области в связи с появлением коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Но несмотря на принимаемые меры некоторыми гражданами не соблюдаются меры собственной безопасности, также подвергаются риску несовершеннолетние дети.

В настоящее время министерством образования в отношении несовершеннолетних организовано онлайн обучение в целях обезопасить школьников во время пандемии во всем мире. Но, к сожалению, некоторые дети вместо того, чтобы обучатся в онлайн режиме предпочитают работать на рынках и на других объектах экономической деятельности.

В связи с чем органами внутренних дел Чуйской области в целях профилактики распространения короновирусной инфекции проводятся разъяснительные и другие мероприятия для безопасности не только самих несовершеннолетних, но их родителей", - говорится в сообщении.

Так, сотрудниками ОВД города Токмок 12 мая были выявлены более десятка работающих несовершеннолетних, с которыми сотрудниками ИДН провели профилактические беседы. Кроме того, были выявлены случаи, когда сами родители берут своих детей на работу в помощь.

В связи с чем ГУВД Чуйской области обращается ко всем гражданам - отнестись более серьезно к установленным правилам и не привлекать несовершеннолетних к различным видам работы. При этом отмечается, что взрослые будут нести ответственность за своих

несовершеннолетних детей.