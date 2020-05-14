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Лето для детей в Кыргызстане будет скучным

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- Вячеслав Аникин
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В нынешнем году летние пришкольные лагеря действовать не будут. Об этом заявили в столичном управлении образования. И дело не только в пандемии, но и отсутствии средств на организацию лагерей в бюджете. Как известно, в прошлые годы в каждом районе Бишкека действовало по пять - шесть лагерей, в которых отдыхали и занимались спортом ежегодно более 10 тысяч столичных школьников.

Кстати, о детском спорте. В городском управлении физической культуре и спорта в свою очередь заявили о том, что летом не планируется проведение каких - либо детских соревнований. "В лучшем случае традиционные состязания школьников пройдут осенью, да и само управление не будет работать в обычном режиме, но ,возможно, будем проводить онлайн-чемпионаты по шахматам, шашкам, тогуз-коргоолу, - сообщил VB.KG заведующий отделом физкультурно - массовой работы Аскар Айдаракунов.

Никто не давал пока команды организовывать детские турниры работникам местных территориальных управлений и даже столичные детско-спортивные школы пока не занимаются подготовкой проведения соревнований. В результате детворе летом будет заняться абсолютно нечем, что тоже весьма нежелательно. Ведь слоняющиеся без дела школьники способны на любые "подвиги". Так что чиновникам стоит подумать о том, чем занять столичных тинейджеров в эти жаркие три месяца


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URL: https://www.vb.kg/388043
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