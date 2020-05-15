В МВД почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Органы внутренних дел Кыргызстана от поколения к поколению, преумножая славные боевые традиции, с честью и достоинством выполняют возложенные задачи по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности нашей республики.

"На всех этапах развития государства сотрудники органов внутренних дел, находясь всегда на переднем крае борьбы с преступностью, выполняли важнейшие задачи по защите законных прав и интересов граждан, обеспечению общественного порядка. Жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел ежедневно подвергаются опасности и, к сожалению, не обходится без потерь. Немало сотрудников милиции сложили головы в беспощадной борьбе с преступностью и криминалитетом, их подвиги золотыми буквами вписаны в историю кыргызской милиции", - отмечают в МВД.

По инициативе председателя Совета ветеранов МВД КР Султана Жоошбаева был издан приказ министерства внутренних дел КР "15 мая 2015 года объявить Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел". Ежегодно, в этот день, во всех подразделениях МВД проходят памятные мероприятия, вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Сегодня почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, чьи имена занесены в Мемориал Славы

МВД КР.

На мероприятии присутствовали заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Памир Асанов, председатель Совета ветеранов МВД КР Султан Жоошбаев, начальник пресс-службы МВД, полковник милиции Бакыт Сеитов.

Председатель Совета ветеранов МВД КР Султан Жоошбаев отметил, что в этот день мы все пришли отдать дань уважения погибшим товарищам, почтить память сотрудников, которые погибли, защищая правопорядок и покой наших граждан. Мемориал Славы - это дань памяти, символ мужества, самоотверженности и любви к Отечеству и наша обязанность помнить и передать эту память следующим поколениям блюстителей порядка.

Заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Памир Асанов выразил глубокое уважение мужеству тех, кто до конца исполнял свой долг и пожертвовал жизнью, защищая граждан:

"Перед каждым поколением кыргызской милиции стояли свои задачи, произошли многие изменения, но неизменным остается главное предназначение - стоять на страже общественного порядка и безопасности граждан, быть на переднем крае борьбы с преступностью. Мужество и доблесть сотрудников милиции, которые не жалея жизни, остались верными своему долгу перед Родиной, всегда будут в нашей памяти. Их имена навсегда останутся вписанными в историю славы нашей страны. Они не отступили в трудную минуту, до конца честно выполнили свой долг и отдали свои жизни ради спасения граждан, правопорядка, мира и спокойствия", - отметил Памир Асанов.

После минуты молчания прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы МВД Кыргызской Республики.

С 1918 по 1991 годы при исполнении служебных обязанностей на территории республики погибли 87 сотрудников органов внутренних дел, а с 1991 года по настоящее время 57 сотрудников, всего 144 силовика.

Ежегодно в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел КР в территориальных подразделениях МВД КР проходят памятные мероприятия - церемонии возложения венков к мемориалам, встречи с родственниками погибших. Сотрудники органов внутренних дел вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью.