Максат Мамытканов: Мы хотим достучаться до президента (видео)

Один из лидеров движения "Чон Казат" Максат Мамытканов прокомментировал ситуацию вокруг активиста Сыймыка Жапыкеева, который также является членом вышеуказанного политобъединения, и депутата Кубанычбека Жумалиева. Также гость нашей редакции пояснил цели движения и ответил на ряд других вопросов.

В первую очередь хотелось бы услышать ваше мнение по поводу слов Жапыкеева в адрес депутата Жумалиева и других лиц?

- Если образно, то "коса нашла на камень". Блогер Сыймык Жапыкеев, который является членом нашего движения, у себя на кухне высказывает свое личное мнение, которое вызвало общественный резонанс. Все говорят, что надо бороться с коррупцией, но практических действий мы не видим. Поэтому мы начали формировать общественное мнение, которое должно было перерасти в демократический процесс. Мы хотим вокруг этой цели объединить трезвые и позитивные силы нашего общества, которые хотят только одного – очистить наше общество и таким образом изменить ситуацию. Перед нами стоит вопрос, как мы сможем привести в управление страной чистых и новых людей. Это сегодняшнее требование времени и наше общество этого ждет много лет. Должна произойти смена поколений, мы видим, как уходит поколение атамбаевких, бакиевских периодов. Кто должен их заменить? И вот мы как раз формируем новую команду людей, у которых есть реальные и позитивные планы. При этом все свои планы мы намерены осуществлять демократическим путем. Самое главное, это мы особо отмечаем, все должно быть легитимно, без шума и пыли. Никаких эксцессов не должно быть. Мы дважды проходили это, горький опыт у нас есть. И в 2005, и в 2010 году проблема была в том, что организаторы не смогли принести с собой команду реформаторов. И поэтому они вынуждены были завязнуть на том аппарате, который существует по сей день. И этот аппарат не меняется и потом он начинает влиять на умонастроения и решения первых лиц государства.

И с этой командой мы хотим сделать чистые выборы. На сегодняшний день исторический шанс есть, и мы не должны его упустить. В чем заключается исторический шанс. Наш президент Сооронбай Жээнбеков должен провести свои первые выборы в Жогорку Кенеш. Поэтому мы хотели предоставить на всеобщее обозрение команду новых ребят, которые хотят прийти в систему управления страной без денег. Мы в противовес партиям олигархам хотим предложить свою альтернативную программу без денег. И если президент сможет нам обеспечить равные условия, то это и будет доказательством того, что власть изменилась при нем. Это исторический шанс и мы хотим достучаться до президента, правительства и депутатов, чтобы пояснить, что мы формируем новую команду ребят, которые не являются им оппонентами. Мы не враги, нам не с кем воевать, мы одна страна, мы один народ, но есть альтернативное мнение, которое должно быть услышано.

Почему многие пользователи интернета обвиняют ваше движение в захвате власти путем экспроприации?

Слова Жапыкеева не правильно поняли, его слова – это его эмоциональный выпад. Потому что человек в эмоциях по-разному может изложить свою мысль. Надо такие вещи понимать, это, как говорит сам Жапыкеев, кухонный базар. В нашем движении никогда не поднимался такой вопрос. Пусть правоохранительные органы разберутся, какие лица в интернете распространяют про нас такую фейковую информацию.

Более полное интервью одного из лидеров общественного движения "Чон Казат" Максата Мамытканова смотрите в видеоролике VB.KG: