В СНГ заинтересовались опытом борьбы с фейками в Кыргызстане

Как сообщили на сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики с 14 мая вынес на общественное обсуждение проект закона "О манипулировании информацией". Он призван защитить граждан от ложной или недостоверной информации, распространяемой в интернет-пространстве.

"По мнению авторов законопроекта, в последние годы Интернет стал самым популярным источником информации, что вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети быстр, прост и удобен. Однако имеются и отрицательные моменты. Например, отсутствие надлежащего контроля за поступающей в Интернет информацией затрагивает широкое поле интересов: от конфиденциальной информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности государства", - отмечается в этом сообщении МПА.

Как заявлено, предполагается, что законопроект "О манипулировании информацией" устранит имеющиеся лакуны, определив порядок и условия распространения информации в Интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам и отдельным страницам в случае нарушения ими законодательства Кыргызской Республики.

Подчеркнуто, что законопроект учитывает мировой опыт в информационной сфере, в частности, нормативные акты, принятые в Германии, Франции и Великобритании.

Усилия по противодействию недостоверных сведений сегодня предпринимают и в других странах СНГ. Так, по требованию Генпрокуратуры РФ с февраля 2020 года был ограничен доступ либо удалена информация более чем с 260 интернет-ресурсов. Всего надзорное ведомство за этот период направило в Роскомнадзор более 80 требований об ограничении доступа к фейковой информации о пандемии. В минувшем году в России было принято два новых закона - о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ.