Кыргызстанцы пополнят ряды российских волонтеров

В волонтерской организации, к созданию которой приступили в Федерации мигрантов России (ФМР), появятся и уроженцы Кыргызстана. О таком намерении соотечественников сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

К формированию собственной волонтерской структуры Федерацию мигрантов России побудила, по словам ее руководителя Вадима Коженова, сегодняшняя работа по поддержке иностранных граждан в период пандемии. Усилиями ФМР и во взаимодействии с диаспоральными сообществами, в том числе с кыргызскими, закупаются продукты питания, из них комплектуются продуктовые наборы, которые потом развозятся по хостелам и квартирам, населяемым мигрантами.

"Продуктовая помощь расширяется, ее надо доставлять большому количеству нуждающихся. Поэтому необходимы дополнительные силы. Когда мы начинали, было человек двадцать, сегодня уже полсотни, не меньше. Но понадобится еще больше людей. И нам надо знать, на кого мы можем точно рассчитывать. Поэтому объявили регистрацию в организацию волонтеров при нашей федерации, сообщили интернет-ресурс для этого. А когда закончится карантин, все вместе соберемся и обсудим направления и формы дальнейшей деятельности по поддержке мигрантов в стране. Хотим свои представительства в регионах создать, уже ищем для руководства ими авторитетных лидеров из диаспоральных сообществ", - поделился планами Вадим Коженов.

С призывом вступать в эту волонтерскую структуру он обратился и к представителям кыргызской диаспоры, во время недавней гуманитарной акции, проведенной сосместно с ними. Тогда продуктовые наборы были доставлены по различным адресам почти четырем тысячам граждан КР, оказавшимся из-за пандемии в трудной жизненной ситуации.

"А на днях мы провели вместе с Федерацией мигрантов России еще одну аналогичную акцию. В ходе нее развели нуждающимся соотечестенникам 1400 продуктовых наборов. В каждой коробке – 13-14 килограммов различных продуктов: крупы, мука, чай, сахар, масло, макаронные изделия, картофель, тушенка, сгущенка, их получили почти три тысячи наших земляков. И наши ребята уже заявляют о готовности стать волонтерами этой федерации", - сообщил глава Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

Он рассказал, что в ФМР положительно оценивают усилия кыргызстанцев по поддержке нуждающихся соотечественников , организационный ресурс диаспоры. И отметил, что Координационный совет уже принимает заявки на такое волонтерство. По словам Аттокурова, востребованы, в том числе, и в сограждане, имеющие опыт делопроизводства, компьютерных технологий, что потребуется при расширении объемов и распределении гуманитарной помощи. Также нужны добровольные помощники, располагающие транспортными средствами, способные заниматься логистикой, оперативно решать другие возникающие задачи.