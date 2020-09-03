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В регионах России по-разному относятся к мигрантам

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- Евгений Денисенко
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В разных регионах России местное население демонстрирует различное отношение к мигрантам – от позитивного до негативного. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе 2020 года независимым агентством Zoom Market.

Участников исследования спросили, как они относятся к мигрантам и какую политику в отношении приезжих поддержали бы. 7 процентов респондентов высказались отрицательно, 22 процента - положительно, а 41 процент - нейтрально.

51 процент респондентов заявил, что в российских городах слишком много мигрантов. 42 процента - что не обращают на них внимания, а 7 процентов отметили, что мигрантов в их городах мало.

Согласно опросу, наиболее негативно отношение к мигрантам было заявлено в Новосибирске, затем в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Москва оказалась на пятом месте списка, Санкт-Петербург - на десятом.

Самыми миролюбивыми к мигрантам оказались жители Краснодара, Астрахани и Иваново – соответственно 20-е, 19-е и 18-е места в рейтинге из 20 городов.

Опрос также продемонстрировал, что 56 процентов россиян поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 13 процентов хотят ее ужесточения, 8 процентов выступают за репрессивную политику. Кроме того, 93 процента респондентов выступили против создания социальных этнических микрорайонов для мигрантов в крупных городах страны.

Вместе с тем, согласно другим исследованиям, в тех же Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и еще ряде крупных городов и регионов РФ существуют довольно многочисленные кыргызские диаспоры, и их представители успешно интегрированы в местное население. А активисты диаспоры представлены в общественных структурах, созданных при городских и региональных органах власти, и участвуют в различных мероприятиях, организуемых последними.


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URL: https://www.vb.kg/391622
Теги:
миграция, Россия
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Сюжет: Мигранты в России (23 материалов)
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