24 ноября в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится официальное открытие мультимедийной иммерсивной выставки "Путешествие по петроглифам Центральной Азии". Об этом сообщает пресс-служба музея.

По её данным, выставка подготовлена при участии специалистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Экспозиция знакомит посетителей с древним наскальным искусством региона, его историей и культурным значением. Археологические материалы помогают понять содержание изображений на камнях и определить эпохи, к которым они относятся. Носители традиционных знаний поделились своими толкованиями древних рисунков и устными преданиями о местах их расположения.

В основе выставки лежит история путешествия Аман-кыз, которое начинается с петроглифов Жалтырак-Таша в Таласе. Вместе со своим проводником Кайбереном героиня отправляется к памятникам наскального искусства Центральной Азии.

Проект реализован при поддержке фонда ALIPH и софинансировании Европейского союза.

Выставка проходит с 20 ноября по 6 декабря 2026 года. Официальное открытие состоится 24 ноября в 12:00.