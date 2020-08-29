В РФ озаботились проблемой легализации осужденных трудовых мигрантов

Проблемы легализации осужденных мигрантов нужно решать на международном уровне. Так считает член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель постоянной комиссии по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию Татьяна Мерзлякова.

Эту точку зрения Мерзлякова озвучила на круглом столе, организованном в Москве Форумом переселенческих организаций. Провели круглый стол его председатель исполкома Лидия Графова и заместитель директора института стран СНГ Александра Докучаева. Участие в дискусии также приняли представители Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, Роспотребнадзора РФ, эксперты, ученые, правозащитники, представители СМИ.

Были обсужден ряд вопросов, возникающих у мигрантов, находящихся на территории России. В том числе, исполнение поручения президента РФ по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2021 годы, практика работы подразделений МВД России в условиях пандемии, осуществление выдворения и депортации мигрантов, перспективы проведения миграционной амнистии и урегулирования правового статуса лиц без гражданства.

Свой доклад Татьяна Мерзлякова посвятила проблемам легализации осужденных мигрантов, не имеющих документов, чье гражданство не подтверждает иностранное государство.

Правозащитница рассказала, что еще более 15 лет назад поднимала вопрос о невозможности легализации лиц с неопределенной гражданской принадлежностью, с непогашенной или неснятой судимостью за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако пока единственная возможность оказать такому человеку помощь – подготовить ходатайство о досрочном погашении судимости на основании пункта 5 статьи 86 ("Судимость") УК РФ, который гласит: "Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости".

"Меры по легализации лиц, которые уже находятся на территории России и не могут покинуть пределы нашей страны, необходимо принимать. И решать проблему не только на российском, но и на межгосударственном уровне. Многие осужденные хотят вернуться в родительский дом, воссоединиться со своей семьей и получить от нее поддержку. А государство, где они родились и выросли, без объяснения причин отказывает в оформлении свидетельства на возвращение", - заявила Татьяна Мерзлякова.

Согласно официальным данным, сегодня в российских колониях содержатся до 1300 уроженцев Кыргызстана. Часть из них, как сообщали в посольстве КР в РФ, были осуждены за преступления, совершенные против своих же соотечественников.