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В Нарыне коронавирусом заразились восемь милиционеров

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- Оксана Гут
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Из 11 новых случаев COVID-19 в Нарыне восемь зараженных - милиционеры. Об этом на брифинге 19 мая сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

"В связи с выявленными случаями проводится расширенный скрининг всего личного состав Управления внутренних дел Нарынской области. Все больные милиционеры госпитализированы и находятся под наблюдением. Они получают соответствующее лечение", - отметил главный санитарный врач.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1243 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 331, из них реанимации – 5.

Выписаны – 898

Умерли – 14.


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URL: https://www.vb.kg/388153
Теги:
МВД, Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
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