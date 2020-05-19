В Нарыне коронавирусом заразились восемь милиционеров

Из 11 новых случаев COVID-19 в Нарыне восемь зараженных - милиционеры. Об этом на брифинге 19 мая сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

"В связи с выявленными случаями проводится расширенный скрининг всего личного состав Управления внутренних дел Нарынской области. Все больные милиционеры госпитализированы и находятся под наблюдением. Они получают соответствующее лечение", - отметил главный санитарный врач.

На 19 мая в Кыргызстане зафиксировано 1243 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 331, из них реанимации – 5.

Выписаны – 898

Умерли – 14.