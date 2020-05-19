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В РФ кыргызскую диаспору пригласили к сотрудничеству

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- Евгений Денисенко
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Российское Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) высказало готовность взаимодействовать с активом кыргызской диаспоры в РФ при решении проблем трудовых мигрантов. Об этом говорится в письме генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, направленном в адрес Региональной общественной организации "Центр поддержки русско-кыргызских стратегических и общественных инициатив".

Немного ранее сама эта организация высказала признательность АСИ за заботу об иностранных гражданах, оказавшихся в России в период пандемии в сложных условиях, и за предложения по их поддержке. Данное агентство призвало правительство страны выплачивать пособие по безработице трудовым мигрантам, лишившимся работы. И рекомендовало за счет средств нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" организовать переподготовку мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Как подчеркивалось, большинство иностранных рабочих в России занято в сферах строительства и обслуживания, работа которых в период пандемии была почти остановлена. Усложнила ситуацию для таких людей невозможность уехать на родину из-за закрытых границ.

В письме в адрес АСИ руководитель РОО "Центр поддержки русско-кыргызских стратегических и общественных инициатив", а также председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, заместитель директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт миграции и межнациональных отношений" Раимкул Аттокуров поблагодарил АСИ за такие инициативы. Он сообщил, что в РФ сейчас насчитывается около одного миллиона граждан Кыргызстана и выходцев из этой республики, в том числе в Москве – около 600 тысяч их. И заявил о готовности участия кыргызстанцев в реализации одной из инициатив АСИ - организации подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры.

В своем ответном послании гендиректор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила за это предложение о сотрудничестве. "Безусловно, мы полностью разделяем озвученную вами озабоченность относительно сложного положения, в котором оказались многочисленные трудовые мигранты, проживающие на территории Российской Федерации, в том числе граждане Кыргызской Республики, в связи с экономическими последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции", - написала Чупшева.

Она заверила, что АСИ "и впредь будет учитывать миграционный аспект при разработке предложений по антикризисным мерам, направляемых органам государственной власти РФ". И пригласила экспертов РОО "Центр поддержки русско-кыргызских стратегических и общественных инициатив" и АНО "Институт миграции и межнациональных отношений" к экспертному обсуждению возможных дополнительных мер поддержки трудовых мигрантов в нынешних условиях.

"Мы искренне рады перспективе такого сотрудничества, возможности донести свое видение решения некоторых задач, которое ставит перед собой это агентство. Оно располагает развитой коммуникационной сетью с населением, своими колл-центрами. И мы постараемся привлечь к такому партнерству и наших соотечественников-специалистов по IT-технологиям, другим востребованным сегодня направлениям", - поделился планами Аттокуров.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством страны для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года.


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URL: https://www.vb.kg/388165
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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