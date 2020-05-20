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Власти будут строго контролировать соблюдение санитарных требований

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- Екатерина Улитина
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Государственные органы и органы местной власти будут строго контролировать соблюдение санитарных норм в общественных местах. Об этом сегодня, 20 мая, в ходе заседания Республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

"Возобновление ряда направлений экономической деятельности с 21 мая 2020 года требует большой социальной ответственности, как со стороны субъектов предпринимательства, так и со стороны гражданского общества", - сказал Кубатбек Боронов.

Он отметил, что профильным государственным органам и местным органам власти необходимо на постоянной основе проводить проверки и держать под усиленным контролем соблюдение предписанных санитарных правил.

"Ношение масок, соблюдение дистанции, установка санитайзеров и другие санитарно-эпидемиологические правила в общественных местах должны строго соблюдаться. Возобновление с 21 мая работы ряда сфер экономической деятельности, далее начало работы общественного транспорта вызывает определенные опасения, самое главное – от каждого гражданина сегодня требуется строгое соблюдение санитарных норм. От этого будет зависеть дальнейшая эпидемиологическая ситуация в стране. В случае несоблюдения санитарных правил все ранее принятые меры безопасности и приложенные усилия могут быть напрасными, а достигнутые результаты сойти на нет. Поэтому каждое ответственное лицо должно контролировать строгое соблюдение санитарных требований, в первую очередь, речь идет об общественном транспорте, торговых центрах и точках общественного питания", - сказал Кубатбек Боронов.

Как отметила вице-премьер-министр Аида Исмаилова, на некоторых автозаправочных станциях не соблюдаются санитарные нормы, в частности водителям продолжают разрешать самостоятельно заправлять свой автомобиль, что противоречит предписанным санитарным нормам.

В ходе заседания члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в Нарынской области. Кроме того, была высказана критика в адрес Министерства чрезвычайных ситуаций в части проводимой работы по подготовке обсервационных мест и содержанию обсервационных пунктов.

Республиканский штаб поручил ускорить работу по организации новых обсервационных мест, усилить соответствующий контроль в обсерваторах, а также акцентировать внимание на строгом соблюдении домашнего карантина лицами, прибывшими из других стран.


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URL: https://www.vb.kg/388196
Теги:
Кубатбек Боронов, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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