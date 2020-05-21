Новая волна COVID-19 может заразить больше людей

Новый кластер коронавирусной инфекции на северо-востоке Китая преподносит неприятный сюрприз - бороться с ним будет сложнее, пишет Bloomberg.

По данным агентства, по сравнению с "уханским" коронавирусом, новый дает период от заражения до заболевания дольше одной-двух недель. Это означает, что он сможет заразить больше людей.

Мутации есть, но они никак не могут повлиять на его "эффективность", пишет издание.

- Генетическое секвенирование показало соответствие между случаями на северо-востоке Китая и случаями российского происхождения, - отмечает Bloomberg.

За последние две недели в городах Шулань, Цзилинь и Шэньян на северо-востоке Китая выявлены новые случаи коронавируса. Введен строгий карантин в провинциях с населением больше 100 млн человек.