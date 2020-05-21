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Карантин в Бишкеке. За неделю предприятия оштрафованы на 209 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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За неделю в Бишкеке кафе, рестораны и другие предприятия оштрафованы на 209 тысяч сомов за несоблюдение санитарных требований в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Муниципалитет отмечает, что санитарно-экологической инспекция (СЭИ) мэрии проводит разъяснения по соблюдению санитарных требований.

"Так, минувшей ночью санпатруль обнаружил полноценно работающую кофейню Pierre Coffee и кафе Istanbul, последние вообще отказались впускать сотрудников СЭИ. В обоих нарушениях не соблюдены санитарные требования: на посадочных местах отдыхали посетители, персонал работал, хотя кафе, рестораны и фастфудные пока могут работать только навынос", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкека.

Составлены протоколы в отношении хозяев заведений по статье 293 Кодекса о нарушениях "Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа", что влечет наложение штрафа второй категории: для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

Отмечается, что за неделю только по линии СЭИ составлено 53 протокола на сумму 209 тысяч сомов.

В Бишкеке введен карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/388243
Теги:
кафе, штраф, Кыргызстан, коронавирус, карантин, мэрия
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