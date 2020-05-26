В КР дешевеет доллар. Что ожидать от курса нацвалюты?

В Кыргызстане продолжает повышаться стоимость сома по отношению к доллару. По данным Национального банка КР сегодня, 26 мая, один доллар стоит 73,6 сома. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести по 74 - 74,4 сомов.

Национальная валюта по отношению к доллару стала укрепляться с начала карантина. До введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения стоимость доллара доходила до 85 сомов.

Доктор экономических наук, профессор Асылбек Аюпов в комментарии VB.KG рассказал, что считает тенденцию укрепления сома временным явлением.

- Внешнеэкономические отношения Кыргызстана с другими странами почти полностью приостановлены. Поэтому в последние недели резко упал спрос на иностранную валюту, как результат на падение спроса, падает цена доллара, - сказал Асылбек Аюпов.

Он считает, что вероятнее всего, курс доллара вновь начнет расти после открытия границ и оживления торговли и особенно с ростом импорта.