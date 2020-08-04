Погода
$ 76.88 - 77.27
€ 89.35 - 90.85

Канатбек Азиз указал "Ата Мекен" на нарушения правил агитации

1218  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя политической партии "Мекеним Кыргызстан" Канатбек Азиз указал бывшим сопартийцам из "Ата Мекен" на нарушение правил агитации и даже предложил конфиденциальную юридическую консультацию.

Речь идет об интервью члена партии "Ата Мекен" Тилека Токтогазиева, в котором он нелицеприятно охарактеризовал членов противоборствующей на выборах партии "Мекеним Кыргызстан".

- Опускаться и комментировать необоснованные претензии дилетанта, вчера только появившегося в рядах партии "Ата Мекен", я не собираюсь. Меня удивляет другое, что парторганизация, имевшая огромный опыт в политике, имеющая желание участвовать на выборах, но вчера призывавшая главу государства их отменить, сегодня становясь якобы на стороне законности и справедливости, на деле намеренно и открыто нарушают избирательное законодательство, выходя за рамки их требований. Причем им в этом, к сожалению, подыгрывают отдельные СМИ и интернет издания, - прокомментировал VB.KG Канатбек Азиз.

Юрист уверен, что данные действия подпадают под преждевременную агитацию, которой считаются не только призывы голосовать "за", но и голосовать "против".

- Конечно, можно считать, что подобного рода мальчики об этом не знают. Если это так, то пусть подскажут их партийные юристы, что так делать неправильно и это уже нарушение и им могут отказать в регистрации. Если им не хватает опыта, то мы можем их в этом проконсультировать, подсказать и никому об этом не рассказывать (смеется). По крайней мере, находясь, долгие годы в рядах этой партии, мы такого не допускали, - заключил Канабек Азиз.

Отметим, официально предвыборная агитация начнется 4 сентября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390668
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, Канатбек Азиз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  