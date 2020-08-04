Канатбек Азиз указал "Ата Мекен" на нарушения правил агитации

Заместитель председателя политической партии "Мекеним Кыргызстан" Канатбек Азиз указал бывшим сопартийцам из "Ата Мекен" на нарушение правил агитации и даже предложил конфиденциальную юридическую консультацию.

Речь идет об интервью члена партии "Ата Мекен" Тилека Токтогазиева, в котором он нелицеприятно охарактеризовал членов противоборствующей на выборах партии "Мекеним Кыргызстан".

- Опускаться и комментировать необоснованные претензии дилетанта, вчера только появившегося в рядах партии "Ата Мекен", я не собираюсь. Меня удивляет другое, что парторганизация, имевшая огромный опыт в политике, имеющая желание участвовать на выборах, но вчера призывавшая главу государства их отменить, сегодня становясь якобы на стороне законности и справедливости, на деле намеренно и открыто нарушают избирательное законодательство, выходя за рамки их требований. Причем им в этом, к сожалению, подыгрывают отдельные СМИ и интернет издания, - прокомментировал VB.KG Канатбек Азиз.

Юрист уверен, что данные действия подпадают под преждевременную агитацию, которой считаются не только призывы голосовать "за", но и голосовать "против".

- Конечно, можно считать, что подобного рода мальчики об этом не знают. Если это так, то пусть подскажут их партийные юристы, что так делать неправильно и это уже нарушение и им могут отказать в регистрации. Если им не хватает опыта, то мы можем их в этом проконсультировать, подсказать и никому об этом не рассказывать (смеется). По крайней мере, находясь, долгие годы в рядах этой партии, мы такого не допускали, - заключил Канабек Азиз.

Отметим, официально предвыборная агитация начнется 4 сентября.